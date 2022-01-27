Как русские ковид победили: ироническая комедия в пяти действиях

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Пандемия коронавируса в нашей стране сопровождается инфодемией — бурным распространением конспирологических теорий и слухов о причинах возникновения болезни, источниках COVID-19 и способах борьбы с этой напастью.

За два года вокруг коронавируса сформировалось множество фейков (fake переводится с английского как обман, подделка — «ВМ») — так сегодня называют распространяющиеся в СМИ и социальных сетях недостоверные и откровенно лживые данные. Социологи установили, что жизнь фейкового сюжета обычно начинается с сообщения от якобы конкретного человека или анонимной рассылки. А дальше эта информация начинает обрастать впечатляющими подробностями в стиле «письма из Простоквашино», которое дописывал каждый кому не лень.

Главные сюжеты коронавирусной инфодемии — «вражеские заговоры», «народные рецепты» и «свидетельства очевидцев». Враги — все тот же традиционный набор из американцев, китайцев, евреев и масонов. А вот другие две категории явили миру новые имена. Как во второй половине XX века появился на свет герой якобы правдивых баек и анекдотов из жизни Моня Рабинович, так и 20-е годы века нынешнего подарили нам врача Юру Климова из Уханя, рассказывающего, как уберечься от коронавируса. Авторы проведенного в 2020 году исследования «Пути российской инфодемии: от WhatsApp до Следственного комитета» отмечают, что сегодня наибольшим доверием у потребителей информации пользуются «выходцы из России или СССР, сумевшие сделать медицинскую карьеру за рубежом».

К «очевидцам», в частности, относится Полина Головушкина: ее пост в «Фейсбуке» об ужасах в охваченной ковидом Италии стал едва ли не эталонным примером того, как может извращаться информация. При этом, отмечают исследователи, «Рассказ Полины» не был анонимной рассылкой или фейковым сообщением— это авторский текст, наполненный эмоциональным (и местами преувеличенным) описанием увиденного и прочитанного в итальянских СМИ. Однако по мере распространения в социальных сетях, и текст стал меняться по законам фольклорной трансмиссии: фактическая часть сокращалась, а бьющие на эмоции страшилки, наоборот, добавлялись. Итогом стала картина апокалиптической Италии, заваленной трупами, каковые приходится сжигать прямо на улицах.

Мы решили объединить байки из пандемийного фольклора в виде мини-спектакля и представить, что было бы, если бы все эти выдумки оказались вдруг правдой.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

— Билл Гейтс, член мирового правительства; состоит в заговоре с транснациональными фармацевтическими концернами.

— Брат маминой подруги, источник в Минкомсвязи.

— Полина Головушкина, очевидец из Италии.

— Юра Климов, российский врач из Уханя.

— Александр Колосов, врач с 20-летним стажем работы в итальянской медицинской структуре.

— Представитель транснационального фармконцерна.\

ПРОЛОГ

Мировое правительство поделило мир, как Гитлер и Сталин — Польшу. Один из апологетов тайной власти, Билл Гейтс, заказал разработку нового вируса в китайской лаборатории. Он поставил технологам одной из крупнейших фармацевтических корпораций две задачи: сократить численность населения Земли и подчинить выживших.

Действие первое

Представитель транснационального фармконцерна:

— Мистер Гейтс, штамм COVID-19, выведенный в Ухани, получился высококонтагиозным. Он должен серьезно «проредить» человечество…

Билл Гейтс (улыбается):

— Хорошая новость, тонджи! А со второй задачей справится вакцина. Мы разработали микрочипы, которые внедрим в вакцину. Все привившиеся будут подчиняться приказам, передаваемым с помощью чипов. Кстати, эта технология оказалось очень востребована у наших партнеров из Европы и России.

Действие второе

Явление Брата маминой подруги. Россия. Кривая заболеваемости растет. Люди стройными рядами идут на вакцинацию, не подозревая о том, что под предлогом защиты от вируса их чипируют.

Брат маминой подруги (обеспокоенно):

— Тетя Таня, у нас в Минсвязи назревает большой скандал из-за того, что сотрудники отказываются чипироваться. СМИ, конечно, сдерживают информацию, но это до поры. Только никому не говорите!

Фото: Общественное достояние

Действие третье

Явление Полины Головушкиной. Италия. Полина хоть и переехала в Рим из Москвы, но радеет душой за соотечественников.

Полина (решительно):

— Я своими глазами видела, как сжигают трупы на наших улицах, потому что морги переполнены. Надо предупредить своих в «Фейсбуке». В России люди так легкомысленны.

Полина публикует пост:

— У нас здесь умирают так, как только могут умирать во времена страшной эпидемии. Мы нередко остаемся без еды; с огромным страхом доходим до ближайшего магазина, где можем приобрести продукты, и немедленно возвращаемся домой; а если не вернемся, подвергаемся репрессиям со стороны полиции.

Запуганные поначалу властями россияне, прочитав пост Полины, обрадовались, что на Руси-матушке все куда как лучше, чем в «ихних италиях», расслабились и плюнули на прививки.

Власти для того, чтобы подстегнуть вакцинацию, решают усилить панические настроения. В продажу запускают партию масок, зараженных микрочервями.

Увидеть паразитов невооруженным глазом невозможно, но в человеческий организм они проникают без проблем и убивают своего хозяина изнутри. Паника усиливается.

Действие четвертое

Явление Юры Климова. Русский врач Юра Климов, работающий на передовой в Ухани, знает о коронавирусе все. Он, конечно, не мог остаться безучастным к попавшим в беду соотечественникам. Юра решает написать пост в «Фейсбуке», в котором рассказывает о том как избежать заражения.

Юра Климов:

— Самое главное — помнить о том, что если зараженный чихает перед вами или пройдет на расстоянии до 3 метров от вас, замедлите шаг, и зараза просто упадет на землю, летать она не может.

Пост Юры Климова серьезно помешал планам властей. Россияне снова перестали паниковать и записываться на вакцинацию. Поэтому правительству пришлось применить «тяжелую артиллерию»: вирус начали распылять с вертолетов под видом дезинфекции.

Брат маминой подруги:

— Сегодня с 23:00 и до 5:00 вертолеты будут распылять. Окна и балконы должны быть закрыты, и на улице после 23:00 находиться нельзя. Только никому, как обычно!

Действие пятое

Явление доктора Колосова. Окна у россиян были закрыты, и план с вертолетами провалился. Власти решили прибегнуть к плану «Б» и развернули строительство вышек 5G, распыляющих коронавирус. Кривая заболеваемости поползла вверх. Люди снова выстроились в очереди на вакцинацию. Доктор Александр Колосов понял, что так больше продолжаться не может: людей надо спасать. Он записывает видеообращение.

Доктор Колосов (ободряюще):

— Родные, от коронавируса есть надежное средство: нужно дышать парами водки! Она убивает эту заразу. Водка еще дедов наших от всяких хворей излечивала. Почему, думаете, никакие коронавирусы им не страшны были? Вот-вот! Потому-то и Гитлера победили! И коронавирус победим!

И обращение помогло. Вертолеты и вышки оказались бессильны перед народным средством: люди выздоравливали один за другим, очереди в кабинеты вакцинации рассосались. Правда, водки в магазинах почти не осталось. Но Колосов обещал достать. Говорят, у него связи где-то в верхах.

Занавес

Фото: Pexels

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Радченко, старший научный сотрудник РАНХиГС, замруководителя центра городской антропологии КБ «Стрелка»:

— Если посмотреть на слухи, которые распространяются в России в последние два года, то можно заметить, что наиболее востребована информация, напрямую связанная с благополучием человека. Например, конкретные указания о том,что нужно делать, чтобы сохранить или обрести здоровье — чем проще, тем лучше. Так, рецепты по лечению коронавируса горячей водой и чесноком, «дыхательный тест» на коронавирус и слухи, связанные с предполагаемыми рисками вакцинации, были очень успешны, а конспирологические тексты о заговоре корпораций или о фальсификации данных врачами были востребованы меньше.

Интерес к информации, распространяемой по неформальным каналам, характерен не только для России, но и для других стран. Так, один из популярных в России фейков о рекомендациях врача, якобы работающего в госпитале в Ухане, скорее всего, возник в Китае. Слухи часто предваряются указанием на то, что их сообщили «друзья друзей»: знакомая мамы, тетя друга, племянник соседа и тому подобные персонажи.

С одной стороны, многим кажется, что знакомый даст более объективные сведения, поскольку является свидетелем или участником происходящего и может выдать секретную информацию из желания помочь своим близким. С другой, сведения, полученные от «племянника соседа», принципиально невозможно проверить, поскольку прямого контакта с ним нет.

В ситуации неопределенности, отсутствия или постоянного изменения официальных данных такой «инсайдер» становится особенно востребованной фигурой: если информация от официальных институтов не вызывает доверия, то проще поверить «своему человеку».