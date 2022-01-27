Пожарные Московского НПЗ помогли спасти людей при пожаре в жилом доме

Фото: Сергей Шинов

Спасатели Московского НПЗ «Газпром нефть» совместно с городскими расчетами ликвидировали пожар, случившийся в жилом доме в Капотне. При тушении пожара удалось спасти пять человек, в том числе ребенка.

Огонь вспыхнул на 11-м этаже 12-этажного дома на площади 35 квадратных метров.

— Мы прибыли к месту пожара вместе с городской пожарной частью в считаные минуты. Увидели черный дым из окон и открытое горение, — рассказывает командир отделения аварийно-спасательного формирования Московского НПЗ Евгений Осокин. — Поднялись по лестнице и уже на 10-м этаже столкнулись с плотным задымлением. Дышать было невозможно, пришлось использовать дыхательные аппараты. Вошли в горящую квартиру, вместе с коллегами-спасателями вывели из огня девочку и ее старшую сестру и полностью ликвидировали возгорание.

Собственная пожарная часть Московского НПЗ — это одно из крупнейших подразделений столицы: ее штат — свыше 140 специалистов. На вооружении части стоят 14 единиц техники, шесть машин находятся на круглосуточном боевом дежурстве. По соглашению с правительством Москвы собственное аварийно-спасательное формирование МНПЗ обслуживает Капотню и ряд прилегающих территорий.