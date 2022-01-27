Спиртное ставим под контроль

Фото: Pixabay

Новогодние праздники давно закончились, но для кого-то они, похоже, до сих пор продолжаются. Как понять, что близкий вам человек уже не контролирует употребление спиртного? Когда идти к врачам?

Алкоголизм, как правило, возникает не сразу, болезнь развивается постепенно и проходит несколько стадий.

На первой стадии, по словам врача-нарколога Игоря Курекова, человек довольно часто выпивает за ужином или никогда не отказывается от спиртного в гостях. Причем у него растет желание пить с каждым разом все больше.

— Во время второй стадии желание выпить становится постоянным. Появляется ощущение, что алкоголь помогает справиться с неприятностями и усталостью, стрессом, — рассказывает Игорь Владимирович. — Иногда человек выпивает столько, что потом не помнит, что с ним происходило. Именно на второй стадии и нужно обращаться к наркологу.

На третьей стадии алкоголизма, пояснил эксперт, человек уже считается больным — реальным алкоголиком. Количество выпитого и частоту употребления спиртного он уже не контролирует. Часто напивается очень сильно и совершает неосмысленные поступки. Запои становятся нормой жизни.

— Если ничего не делать, то заболевание переходит в четвертую стадию, — рассказывает Игорь Куреков. — Человек начинает совершать аморальные поступки, происходит разлад с семьей, он теряет работу, перестает интересоваться чем бы то ни было, кроме спиртного.

Психолог-консультант Ирина Богуславская пояснила, что одна из главных проблем запоя — убедить самого человека пойти к врачу.

— Многие говорят: никакой я не алкоголик, я бытовой пьяница. Могу вообще не пить, — рассказывает Ирина. — Ведь в общественном сознании выпивать — это как бы нормально, но считаться алкоголиком — стыдно.

Вот пьющий человек и не хочет признавать проблему, что без спиртного он уже не может! Как убедить больного пойти на прием к доктору?

— Первое и главное: не беседовать с ним, пока он не протрезвеет. Второе — ведя с ним разговор, ни в чем его не обвинять, не устраивать скандал, — поясняет Ирина Богуславская. — Человек болен. Вы же не обвиняете инвалида на костылях, что он медленно передвигается? Вот и тут нужно обходиться без обвинений.

Эксперт советует сделать акцент на том, как изменилось здоровье человека. Он наверняка стал хуже спать, потерял выносливость, приобрел одутловатость и отечность, стало беспокоить сердце.

С таким подходом согласен и Игорь Куреков.

— Алкоголизм ведет к ухудшению здоровья. От спиртного страдают центральная нервная, пищеварительная, выделительная, сердечно-сосудистая и другие системы организма, — пояснил эксперт. — Больной этот факт должен четко осознавать.

Ирина Богуславская еще раз подчеркивает, как важно найти правильную интонацию при общении с больным.

— Проявляйте заботу о близком, страдающем алкоголизмом, не критикуйте его, не ругайте, больной очень восприимчив к критике, — говорит она. — Поэтому свои обиды стоит ненадолго скрыть. Ваша задача — помочь человеку, а не отругать его за чрезмерное употребление спиртного. Скандал приведет к прямой конфронтации, а мозг алкоголика расценит ваше поведение как нападение на личность.

По мнению эксперта, человека надо спасать от пагубной привычки и для этого хороши все средства.

— Каждый из нас хочет быть авторитетом для окружающих. Это проявляется в достижении определенного статуса на работе, в семье, среди друзей, — поясняет Ирина Богуславская. — Злоупотребление алкоголем приводит к тому, что заболевший начинает терять этот статус. Можно привести конкретные примеры. Если раньше человек справлялся со сложными проектами за пару недель, то сейчас на аналогичное задание у него уходит несколько месяцев. Или, например, раньше друзья часто звали в гости или на рыбалку, а сейчас — как отрезало: кому охота возиться с пьяницей.

Эксперт считает, что больной должен признать проблему и сам захотеть идти к доктору. Тогда его лечение будет куда более эффективным.

ЦИФРА

73% россиян, по данным Росстата, объясняют употребление алкоголя традицией отмечать праздники со спиртным.