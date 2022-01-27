Илья Гуров: Сад имени Баумана хранит мои воспоминания

Фото: Из личного архива

В конце прошлого года у певца Ильи Гурова вышла новая песня «Как кошка с собакой», которая получила свое название в честь сюжета его авторской одноименной книги. А вскоре исполнитель планирует записать сингл «Аривидерчи».

Для прогулки с «Вечеркой» Илья Гуров не раздумывая выбирает Сад имени Баумана. Мы встречаемся у входа со стороны Старой Басманной улицы. Свой выбор Илья Гуров объясняет тем, что именно это место в Москве уже много лет является для него и местом силы, и источником вдохновения.

— Так случилось, что когда я только переехал в столицу из Рязани, сад был одним из первых мест для встреч с друзьями. Таких прогулок было не счесть, — говорит Илья, показывая на одну из парковых скамеек. — Сколько здесь было обсуждено с моими творческими единомышленниками планов, вы даже не представляете. А благодаря этому родилось множество музыкальных проектов, — вспоминает Гуров. — Времени я провел в саду достаточно много и не только хорошо его знаю, но и искренне люблю.

Наша прогулка продолжается, и мы подходим к открытой концертной эстраде. В тихом зимнем пейзаже она как будто замерла до весны в ожидании своих артистов и многочисленных зрителей.

— И с этой сценой связаны воспоминания, — говорит певец. — Меня часто приглашали принять участие в благотворительных концертах, которые проходили вот на этой самой эстраде. Как-то концерт начался сразу же после летнего ливня, и я до сих пор хорошо помню запах деревянных подмостков после дождя. На такие концерты всегда приходили дедушки и бабушки с внуками, мамы с детьми, и это была самая благодарная публика, создававшая какую-то невероятно теплую атмосферу.

Как рассказывает Илья Гуров, однажды Сад имени Баумана стал и съемочной площадкой для его клипа.

— Я написал песню «Мама», которую считаю одной из самых честных и настоящих в моем репертуаре, — делится он. — Когда я загорелся идеей снять клип, мы с режиссером Марией Жуковой долго искали локации для съемок, но в итоге ничего лучше Сада Баумана придумать не смогли. Сейчас могу сказать, что ничто бы так органично, как этот сад, и не вписалось сюжет. Кстати, главную роль — меня в детстве — сыграл Богдан Власенко, сын солиста легендарных «Самоцветов» Георгия Власенко. А клип получился искренним. Я горжусь этой работой.

По словам Гурова, в свободное время он с удовольствием приезжает сюда.

— И не важно, какая погода за окном. Я все равно сюда приду. Всегда отмечаю для себя все, даже незначительные изменения: вот, например, в саду обустроили прекрасное место, где можно купить горячий кофе, — говорит Гуров. — Москва развивается, с каждым днем становится современнее, а этот сад для меня останется тем местом, которое хранит мои воспоминания.

ДОСЬЕ

Илья Гуров родился 24 июля 1989 года в Рязани. В 2009 году окончил Рязанский колледж железнодорожного транспорта. Свою первую песню «Сочинения любви» он написал в 17 лет. Сегодня в его творческой копилке более 100 лирических композиций, а также три книги о веселых приключениях четвероногих друзей Фредди и Бонда.