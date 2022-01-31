Отопление домов нужно сделать безопасным

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Зима в самом разгаре, и тема отопления жилья — одна из самых актуальных. В России многие жилые дома, увы, до сих пор отапливаются углем и дровами. И это реально опасно. Как решить проблему? К дискуссии подключился Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по развитию России. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала исследование о негативном влиянии взвешенных твердых частиц (PM2.5), образующихся в атмосфере в результате сгорания угля и древесины, на здоровье населения. По данным Европейского агентства по окружающей среде, в 2013 году в странах Европейского союза более чем 430 тысяч человек преждевременно умерли из-за воздействия PM2.5. Более того, было отмечено, что сжигание угля в домашних условиях приводит к выбросу в больших количествах оксидов серы и азота, а также, в зависимости от места происхождения угля и токсичных элементов, фтора, мышьяка, селена, ртути и свинца. Исследователи ВОЗ доказали, что с выбросами, образующимися в результате печного отопления, напрямую связаны респираторные и сердечно-сосудистые заболевания. А еще возрастает риск развития рака легких. Другая проблема отопления углем и дровами — повышенная пожароопасность. МЧС России отмечает, что «печные» пожары занимают третье место по частоте возникновения после неосторожного обращения с огнем и электрических воспламенений. Газификация, увы, решает проблему лишь частично. Ее уровень в стране составляет всего 71,4 процента, и к 2026 году планируется рост до 74,7 процента. Это значит, что через пять лет четверть россиян все еще будет страдать от негативных последствий сжигания угля и дров.

«ВОЗ рекомендовала обратить внимание в первую очередь на энергоэффективность обогрева жилищ и использование более эффективного отопительного оборудования. В частности, акцент был сделан на сертифицированных каминах и котлах, работающих на пеллетах — топливных гранул, спрессованных из стружек, опилок и прочих остатков от деревообрабатывающей промышленности, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Пеллетные котлы гораздо меньше загрязняют окружающую среду и позволяют с точностью регулировать генерацию тепла. Само топливо относительно экономично: например, 1 кг пеллет вырабатывает столько же тепла, сколько и 0,5 литра дизеля. Современные модели, в отличие от традиционных твердотопливных печей, за счет автоматизации намного проще в эксплуатации и гораздо менее пожароопасны. Это решение имеет массу преимуществ, позволяя сохранять автономность от подачи газа или центрального теплоснабжения».

Пеллеты, как сухое экологичное возобновляемое биотопливо, в последнее время получили массовое распространение в развитых странах: на 2020 год мировое потребление выросло в два раза за пять лет, и эксперты предрекают двухкратное увеличение рынка к 2027 году. Россия — один из мировых лидеров по производству пеллет, стремительно наращивая обороты с темпом роста 20 процентов в год. Но почти вся продукция сейчас экспортируется, а на внутреннем рынке остается всего около 0,5 процента. А 70 процентов мирового объема пеллет потребляют страны Европы. Такая популярность обусловлена в том числе и государственной поддержкой.

Например, во Франции была организована кампания по продвижению печей и котлов, работающих на пеллетах: НДС при покупке оборудования был снижен с 19,4 до 5,5 процента, плюс сделан возврат до 50 процентов налогов на стоимость услуг по установке. Как итог, к началу 2021 года 1,2 миллиона французских семей обогревались пеллетами. В этом же году правительство трансформировало программу, выдавая бонусы за переход на новый вид топлива для обогрева жилищ.

В Германии, Северной Ирландии, Швеции и других странах тоже приняты меры государственной поддержки тех, кто пользуется пеллетами. При этом в разных странах, борясь за чистый воздух, законодатели ограничивают сжигание твердых видов топлива. Например, в Ирландии в 42 городах использование дымящегося угля полностью запрещено, и ожидается, что к сентябрю 2022 года в других частях страны будет запрещено топливо, генерирующее более десяти граммов дыма в час.

Первым регионом в России, который законодательно ограничил сжигание угля, стала Бурятия. С начала отопительного сезона 2021–2022 года власти республики, где 43 процента домохозяйств обогреваются углем и дровами, запретили всем юридическим лицам, имеющим доступ к центральному теплоснабжению, использовать твердое топливо в автономных котельных: им необходимо либо подключиться к городской магистрали, либо использовать экологические способы отопления.

«Я предлагаю в России параллельно с имеющимися программами газификации установить ограничения на использование классического печного отопления и простимулировать переход на альтернативные источники, — пишет Дмитрий Давыдов на сайте 20idei.ru. — Например, запретить на федеральном уровне использование угля юридическим лицам при наличии альтернативы подключения к центральному теплоснабжению или газоснабжению. Также запретить регистрацию и ввод в эксплуатацию новых зданий и регистрацию купли-продажи старых зданий с автономным угольным или дровяным печным отоплением при наличии прямого доступа к газу или к центральному теплоснабжению. Ввод в действие этого пункта предлагаем установить через год после принятия соответствующего закона. Такие принудительные меры будут способствовать ускорению процесса перехода с угольного отопления на более безопасные для общества варианты».

Для домохозяйств, проживающих в районах, не подключенных к газоснабжению, предприниматель предлагает выделить государственные субсидии на установку котлов на пеллетах. Так, проблемные регионы смогут гораздо раньше, чем до них дойдет газ, перейти на более безопасный вид отопления. Финансирование такой программы можно осуществить из госбюджета, направив часть налоговых отчислений, поступающих с быстрорастущего сектора производства пеллет, в дотации на модернизацию отопительной системы. Такой шаг в совокупности с предлагаемыми выше ограничениями простимулирует рост количества пеллетных котлов в домах и создаст спрос на отечественное биотопливо на внутреннем рынке.

Реализация описанных выше предложений принесет следующие плоды:

— Снизится выброс в атмосферу вредных веществ и парниковых газов;

— Значительно сократится вредное воздействие продуктов сгорания угля и дров на здоровье людей;

— Пожаров, наносящих ущерб гражданам и государству, станет меньше;

— Активируется бизнес по производству и установке автономных систем отопления на экологичном топливе, а также бизнес по продаже пеллет на внутреннем рынке.

Но главный эффект заключается в том, что здоровье миллионов россиян, страдающих из-за печного отопления, будет спасено.

Василий Яблоков, координатор проектов Гринпис Россия по климату и энергетике, поддерживает предложенные идеи.

— Пеллеты, например, это значительно более экологичное топливо, чем, скажем, уголь и газ. Во-первых, оно возобновляемое. Во-вторых, с помощью пеллет можно избавиться от отходов деревообрабатывающей промышленности, которые просто лежат, гниют и выбрасывают в атмосферу углекислый газ, что усиливает парниковый эффект. Я согласен и с тем, что нам пора переходить на более зеленые технологии. В частности, энергосберегающие. Например, строить дома с вентилируемыми фасадами, которые зимой лучше сохраняют тепло, а летом — прохладу.

Александр Фролов, заместитель гендиректора и аналитик Института национальной энергетики рассуждает:

— Государству, я думаю, имеет смысл стимулировать использование пеллет в частном секторе. Ведь, например, их альтернатива — уголь — хоть и дает больше тепла, но «поставляет» в атмосферу не только золу и сажу, но порой и радиоактивные элементы, если сам их содержит. Я согласен и с тем, что нужно всячески мотивировать потребителей к переходу на центральное отопление, чтобы печей и старых мини-котельных, дающих наиболее грязные выбросы, было в России как можно меньше.

Дмитрий Давыдов надеется, что его идеи будут услышаны и поддержаны государством на законодательном уровне.