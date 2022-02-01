Главархив Москвы рассказал, почему нельзя сравнивать Сталинградскую битву с боями под Эль-Аламейном

На стене дома, мимо которого идут войска к Сталинградскому фронту, написан лозунг: «Ни шагу назад, смелее в контратаку, сильнее удар по врагу». Южный фронт. 1942 год. / Фото: Б.Н. Ярославцев / Главархив Москвы

2 февраля 1943 года смолкли последние выстрелы Сталинградской битвы, которая длилась более восьми месяцев и стала одним из самых страшных сражений в истории Великой Отечественной войны. Но именно с нее начался коренной перелом в ходе всей войны. О Сталинградской битве много писали участники, очевидцы и их потомки, военные, политики, историки и литераторы. Сегодня в зарубежной историографии и журналистике сражение на берегах Волги по своему значению часто сравнивают с боями под Эль-Аламейном, положившими начало разгрому итало-немецких войск на Североафриканском театре военных действий. Главархив Москвы рассказал, почему этого нельзя делать.

Сталинград и Эль-Аламейн появились в сообщениях прессы почти одновременно — в июле 1942 года. И в контрнаступление Красная армия и 8-я британская армия перешли почти одновременно: англичане начали свое 23 октября, советские войска начали свою операцию «Уран» 19 ноября. И оба сражения принесли победу силам Объединенных наций и поражение войскам Гитлера и его союзников. Вместе с тем по количеству человеческих потерь, количеству вооружения, которое применяли в боях, урону, нанесенному фашистскими войсками, Сталинград и Эль-Аламейн не подлежат сравнению.

Так, всего по состоянию на 15 ноября 1942 года (накануне контрнаступления советских войск под Сталинградом), против «мирового большевизма» сражались девять из тринадцати армий вермахта (69 процентов); четыре из пяти танковых армий (80 процентов); 193 из 269 наличных дивизий (72 процента), пять миллионов из 6,8 миллионов солдат (73 процента). К этому можно добавить 60 процентов танков и штурмовых орудий, 82 процента артиллерии и 60 процентов самолетов люфтваффе. Кроме того, в боях принимали участие три румынские, одна венгерская и одна итальянская армии. Из этого количества войск 25 процентов — 50 дивизий вермахта и все румынские армии — были заняты попытками захвата полосы обгорелых руин вдоль берега Волги, которые на картах значились городом.

Командующий 62-й армией, генерал-лейтенант В.И.Чуйков (в центре) и член Военного совета 62-й армии, генерал-лейтенант К.А.Гуров (справа). Сталинград. Ноябрь 1942 года / Фото: Главархив Москвы

В битве же в Африке 115 тысяч итало-германских солдат (в 43 раза меньше, чем в Сталинграде) вели бой только на 559 танках, на 192 автомобилях и на 900 самолетах. В распоряжении их 220 тысяч противников-британцев находились 1100 танков, 435 машин и 750 самолетов. По результатам сражения итало-немецкие войска потеряли 30 542 убитыми и ранеными, 232 танка, 254 орудия, 84 самолёта. Потери британских войск составили 13 560 бойцов убитыми и ранеными, 332 танка, 111 орудий, 97 самолётов.

В боях за Сталинград советские войска за все время битвы потеряли убитыми и ранеными 1 129 619 человек, вермахт же 841 000 человек минимум. Только пленных советские войска взяли 237 775 человек, а танков захватили столько, сколько было в Эль-Аламейне с обеих сторон. В битве на Волге была разгромлена 1/6 часть (16,3 процента) всех вооруженных сил противника, а при Эль-Аламейне — около 1 процента.

Можно подсчитать, что в ходе всей Африканской кампании Второй мировой войны, которая длилась с 10 июня 1940 года по 13 мая 1943 года, войска союзников потеряли убитыми и ранеными 238 558 человек. Их противники, то есть немцы, итальянцы и французы из числа сторонников петэновского режима, потеряли убитыми и ранеными примерно 950 000 человек. Все потери на целом театре военных действий за почти три года были меньше, чем потери сторон в одном сражении на одном участке советско-германского фронта. А Сталинград стал первым городом в мире, стертым с лица земли огненным штормом, возникшим от массового использования «коктейля» из фугасных и зажигательных бомб.