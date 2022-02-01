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Иностранцы выбирают российскую вакцину

Марьяна Шевцова

Общество
Иностранцы выбирают российскую вакцину
Итальянец Давид Колантони с женой Натальей Павловой заполняет добровольное согласие в пункте вакцинации в «Лужниках». Он решил сделать прививку от коронавируса российской вакциной / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Прививку от коронавируса сделали уже более шести миллионов жителей столицы. 1 февраля в пункте вакцинации в «Лужниках» прививку «Спутник Лайт» сделали гражданину Италии.

Итальянец Давид Колантони большую часть времени проводит на своей родине — в Италии. Но поскольку он женат на россиянке Наталье Павловой, то частенько вместе они приезжают в Москву. Шесть месяцев назад Давид впервые вакцинировался от коронавируса. Для защиты он решил выбрать вакцину «Спутник V». И на то у него есть веская причина.

— Прежде чем выбрать, я много изучал научных статей о разных вакцинах. Российская «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность, поэтому я решил привиться именно ей, — пояснил он.

Такой выбор Давид Колантони сделал даже несмотря на то, что пока эта вакцина не признана в Италии, где сегодня введены достаточно жесткие ограничения для непривитых.

— Наше правительство ограничило доступ к общественным местах тем, кто не сделал прививку. Без вакцины можно попасть только в аптеку и продуктовый магазин, — рассказал он.

Давид понимает, что столкнется с этими ограничениями, но здоровье и безопасность для него важнее всего.

— Я считаю, что именно «Спутник V» обеспечит мне надежную защиту, — подчеркнул он.

После первичной вакцинации итальянец чувствовал себя в целом хорошо. Ревакцинироваться он решил однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Организация работы в пункте вакцинации в «Лужниках» итальянцу очень понравилась.

— Никаких очередей, все четко и быстро, — отметил он.

Заведующий филиалом городской поликлиники № 191 Департамента здравоохранения Москвы Александр Гусев также рассказал, что в этот пункт вакцинации ежедневно приходят сотни людей.

— Сделать прививку от коронавируса здесь могут как иностранные граждане, так и жители Москвы, — сказал он. — Мы работаем без перерывов и выходных.

За все время работы — а этот центр открылся летом 2021 года — он стал межнациональным. Российская вакцина востребована у граждан стран СНГ, есть посетители из Европы, Азии и Америки.

— Иностранцам необходим паспорт и один из трех документов: патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание, а гражданам России — паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, — добавил Александр Гусев.

Он уточнил, что весь процесс занимает около часа.

ВАЖНО

В Москве открыто более сотни пунктов вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, офисах «Мои документы» и других популярных общественных местах.

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