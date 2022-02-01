Инвесторам рассказали о самых популярных услугах Инвестиционного портала

Советник директора Городского агентства управления инвестициями Роман Копылов показывает работу Инвестиционного портала Москвы / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

1 февраля в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы сообщили о росте популярности Инвестиционного портала.

Виртуальный офис инвестора — так теперь называют предприниматели этот портал. Он стал настоящим помощником в ведении бизнеса — в нем собрано 30 онлайн-сервисов, а также информация о 105 мерах поддержки бизнеса.

— В прошлом году инструментами портала предприниматели воспользовались 151 тысячу раз, тогда как за 2020-й — 95 тысяч. А всего почти за восемь лет работы сайта цифровыми сервисами воспользовались более 450 тысяч раз, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Самой популярной услугой по итогам года стала электронная запись на осмотр объекта торгов. Как рассказал «ВМ» советник директора Городского агентства управления инвестициями Роман Копылов, пользователи могут отправить онлайн-заявку и в удобное время увидеть городскую недвижимость.

— За прошлый год этим сервисом воспользовались 57,3 тысячи раз, а с момента начала работы портала — 182,7 тысячи раз. Осмотреть некоторые объекты можно и не выезжая на них — в режиме 3D, — пояснил он, добавив, что лоты с такой функцией отмечены специальной пиктограммой. — На портале их сейчас 633.

Также среди инвесторов востребована линия прямых обращений — сервис, благодаря которому бизнес может оперативно связываться с правительством Москвы. В департаменте уточнили, что в прошлом году на нее поступило 3,9 тысячи обращений, а за все время работы — более 13,5 тысячи.

— Чаще всего инвесторы интересовались нюансами процедуры торгов и получения финансовой поддержки. Кроме того, так они предлагали городу рассмотреть свои инвестиционные проекты, — рассказали в ведомстве.

Подать заявку на ознакомление с конкурсной документацией тоже можно на Инвестиционном портале. Этот сервис позволяет изучить информацию по конкретному объекту торгов, подать заявку можно в карточке объекта в период заявочной кампании.

— За год предприниматели отправили 2,2 тысячи таких заявок, а за все время работы сервиса — 8,1 тысячи, — добавили в департаменте.

Кстати, пользоваться большинством возможностей портала можно через мобильное приложение.

— Это позволяет предпринимателям пользоваться основными возможностями, которые предоставляет город, в удобном формате в любое время и в любом месте, — отметил глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. — В прошлом году приложение скачали более 7,6 тысячи раз, что подтверждает востребованность такого канала взаимодействия с городом.

В приложении есть авторизация через единую учетную запись Mos.ID, что позволяет быстро получить доступ к нужным сервисам без регистрации отдельного аккаунта.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2014 года пользователи посетили его 15,5 миллиона раз. Ежедневно на сайт заходят более 8 тысяч уникальных пользователей. Приложение с момента начала работы в ноябре прошлого года скачали более 7 тысяч раз. В специальном навигаторе на портале сейчас собрана информация о 105 мерах поддержки. В прошлом году всеми сервисами инвесторы воспользовались почти 1,1 тысячи раз.