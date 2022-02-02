Москвич стал миллионером благодаря покупкам в «Пятерочке»

Фото: Торговая сеть «Пятерочка»

Стали известны промежуточные итоги акции «Миллион желаний», в рамках которой среди покупателей популярной торговой сети каждую неделю разыгрывался 1 миллион рублей. На этот раз приз достался жителю столицы Денису Закарьяну. По словам счастливого обладателя выигрыша, он регулярно пользуется мобильным приложением торговой сети, чтобы отслеживать спецпредложения и акции. Проект «Миллион желаний» привлек своей простотой и социальным посылом: приобретаешь любимые товары с картой магазина, становишься участником розыгрыша, при этом часть средств с покупки организаторы направляют в благотворительный фонд «Русь» для сбора продуктовых наборов нуждающимся.

Ежедневно среди участников акции разыгрывалась тысяча призов по тысяче рублей и один приз в размере ста тысяч рублей. А по итогам недели определялся обладатель миллиона рублей!

Кстати, «схватить удачу за хвост» везучему москвичу доводилось и раньше. В числе его приобретений от участия в акциях различных компаний — приятные бонусы в виде пополнения счета телефона и фирменных сувениров. Но такой весомый подарок Фортуны случился в его жизни впервые.

— Это было настоящее новогоднее чудо! — вспоминает свои эмоции Денис Закарьян. — Мы с семьей ехали в поезде 31 декабря, и тут приходит оповещение, что я выиграл. Связь в проезде слабая, а любопытство сильное. Обновлял приложение несколько раз, а когда наконец-то зашел, то увидел, что я действительно выиграл! Первые полчаса не мог прийти в себя от радости. Потом уже позвонил на горячую линию, и они объяснили мне дальнейшие действия.

Как стало известно, Денис занимается ресторанным бизнесом и планирует потратить выигранные деньги на расширение своего дела. Ну и, конечно, продолжит участие в новых интересных акциях «Пятерочки». Удача любит активных.