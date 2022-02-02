Детские сады тщательно следят за здоровьем воспитанников

Воспитатель детского сада школы № 1298 Елена Вершинина измеряет температуру пятилетнему Михаилу Луговому / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Детские сады города продолжают работать в обычном режиме. При этом там соблюдаются все необходимые меры профилактики. В этом убедилась корреспондент «Вечерней Москвы».

Пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в нашу жизнь, которые коснулись и взрослых, и детей. Кружки и секции разделили детей на небольшие группы, стали гораздо реже проводиться праздники, представления, концерты.

В детских садиках, хоть они и продолжают работать на протяжении всей пандемии, тоже введены определенные меры безопасности. По словам директора школы № 1298 Ирины Трус, дошкольное отделение старается сделать все, чтобы ограничения не касались детей.

— Мы в полном объеме реализуем все наши образовательные программы, дети ходят на разные занятия, готовят выступления, учат стихотворения, гуляют и многое другое, — рассказала она.

Правила безопасности, пояснила Ирина Трус, в большей степени касаются родителей и сотрудников.

— На территории детского сада все взрослые находятся только в масках, детей родители передают воспитателям на улице, — уточнила она. — При входе всем детям обязательно измеряют температуру, и в случае, если у ребенка обнаружим признаки простудного заболевания, мы его сразу изолируем от других ребят, вызываем родителей и просим забрать ребенка домой.

Большая разъяснительная работа, добавила директор школы, ведется с мамами и папами.

— Объясняем им и убеждаем, чтобы при первых симптомах заболевания они оставляли детей дома, потому что от этого зависит, будет ли сохранен образовательный процесс для всех остальных, — отметила Ирина Трус.

Термометрию проводят также всем взрослым, кто входит в здание детского сада. В течение дня, уточнила директор, детям могут измерять температуру, если воспитатель сомневается в самочувствии ребенка, если появились признаки простуды, которых не было утром.

— Регулярно проводится уборка всех помещений дошкольного отделения. Когда дети гуляют, комнаты проветривают, все поверхности протирают специальными дезинфицирующими средствами, которые безопасны для детей, — подчеркнула она.

Генеральная уборка также проводится ежедневно вечером, когда всех детей забирают родители.

— У нас стоят санитайзеры, обеззараживающие лампы закрытого типа, которые, кстати, были в садах и до пандемии, — добавила Ирина Трус.

Детей приучают к гигиене, учат их правильно и регулярно мыть руки с мылом, объясняют, почему это важно.

— Большинство сотрудников привиты от коронавируса либо у них есть медицинский отвод по показанию врача. Наши воспитатели и другие работники очень ответственно подошли к защите своего здоровья, — рассказала директор.

Благодаря таким серьезным мерам безопасности у родителей нет страха за своих детей. Наталия Луговая водит в этот детский сад сына и дочку.

— Нас даже не пускают в группы, и я считаю это правильным решением, — поделилась она. — Кроме того, периодически воспитатели в чат родителей присылают фотографии о проведении уборки, проветривании, то есть все правила соблюдаются, и это здорово.

Традиционные утренники тоже изменили формат: они проходят без родителей.

— Дети также готовятся, наряжаются, но нам присылают все в записи. В этом есть свои плюсы, например, можно прислать видео родственникам, которые в обычное время не смогли бы посмотреть выступление ребенка, — рассказала Наталия.

КСТАТИ

Вакцинация для маленьких детей пока недоступна. Зато подростки от 12 до 17 лет уже могут сделать прививку. Вакцина «Спутник М» — это меньшая дозировка взрослой двухкомпонентной вакцины «Спутник V», а если точнее, то одна пятая ее часть. Технология производства «Спутника V» уже отработана, а по результатам испытаний вакцина подтвердила свою эффективность и безопасность.