Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Детские больницы украсят рисунками волонтеров

Юлия Панова

Общество
Детские больницы украсят рисунками волонтеров
Координатор проекта «Веселый коридор» Алена Гричко расписывает один из щитов для Морозовской детской больницы / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Волонтеры проекта «Веселый коридор» приступили к росписи щитов, которые подарят Морозовской детской больнице. Своими рисунками добровольцы скрашивают серые будни юных пациентов, их родителей и врачей.

На столе стоит множество акриловых красок. Около каждой баночки — свой номер. Эти же цифры расположены на каждой детали эскизов, уже нанесенных на огромные белые панно. Такое рисование по номерам позволяет принять участие в акции любому желающему.

Сюжеты рисунков разные, но объединены общей темой — цирк. На одном полотне из шатра выглядывают животные — жираф с уткой на голове и ведром краски в зубах, слон, на котором сидит мартышка с кисточкой в хвосте. Рядом из-за кулис показались мышки в бумажных шляпках. Они придерживают палитру с красками. На соседнем рисунке совершенно другой сюжет. Под куполом летают воздушные гимнасты, эквилибристы на велосипедах держат на плечах жердь. На самом ее верху — стул, на котором стоит третий человек, держа в одной руке тяжелую гирю.

Помочь раскрасить панно пришла многодетная семья Шмыковых. Сегодня за кисти возьмется часть их большой команды: мама Вера, семнадцатилетний Артемий, десятилетняя Агриппина и пятнадцатилетняя Мария.

— Маруся нарисовала один из эскизов для проекта. Она ходит в художественную школу. Маша изобразила клоуна, висящего вниз головой и играющего на гармошке. Дети же видят мир совершенно под другим углом. А мы пришли ей помогать, — рассказывает Вера Шмыкова.

По ее мнению, это хороший способ объединить семью.

— А еще дети могут внести свою небольшую лепту в общее благое дело, — говорит Вера.

Координатор проекта Алена Гричко рассказывает, что проект существует уже почти десять лет. Его запустила Анна Румянцева. Она уже отошла от дел, но продолжает следить за успехами волонтеров.

— Мне о проекте рассказала подруга, которая приходила делать росписи в качестве художника, — вспоминает Алена. — И как-то закрутилось, и вот я уже пятый год активно участвую в жизни проекта.

Сейчас с «Веселым коридором» хотят сотрудничать много больниц и хосписов.

— Роспись панно — новый для нас проект. Из-за пандемии коронавируса мы не можем рисовать на стенах, в больницы сейчас не пускают. И мы придумали такие переносные панно. Это неплохой формат. Ведь панно можно переносить из коридора в палаты и другие отделения, — говорит Алена Гричко.

КАК ПОМОЧЬ

Помочь проекту можно несколькими способами:

— записаться на роспись в качестве волонтера;

— помочь материально: перевести деньги на расчетный счет;

— закупить необходимые материалы: краски, кисточки, перчатки, бахилы, фартуки. Перед этим лучше связаться с координаторами и уточнить, чего им не хватает в данный момент;

— записаться на корпоративную роспись;

— рассказать о проекте своим знакомым.

Читайте также:
Дети Волонтеры Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Все мнения
О проекте