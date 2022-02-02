Детские больницы украсят рисунками волонтеров

Координатор проекта «Веселый коридор» Алена Гричко расписывает один из щитов для Морозовской детской больницы / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Волонтеры проекта «Веселый коридор» приступили к росписи щитов, которые подарят Морозовской детской больнице. Своими рисунками добровольцы скрашивают серые будни юных пациентов, их родителей и врачей.

На столе стоит множество акриловых красок. Около каждой баночки — свой номер. Эти же цифры расположены на каждой детали эскизов, уже нанесенных на огромные белые панно. Такое рисование по номерам позволяет принять участие в акции любому желающему.

Сюжеты рисунков разные, но объединены общей темой — цирк. На одном полотне из шатра выглядывают животные — жираф с уткой на голове и ведром краски в зубах, слон, на котором сидит мартышка с кисточкой в хвосте. Рядом из-за кулис показались мышки в бумажных шляпках. Они придерживают палитру с красками. На соседнем рисунке совершенно другой сюжет. Под куполом летают воздушные гимнасты, эквилибристы на велосипедах держат на плечах жердь. На самом ее верху — стул, на котором стоит третий человек, держа в одной руке тяжелую гирю.

Помочь раскрасить панно пришла многодетная семья Шмыковых. Сегодня за кисти возьмется часть их большой команды: мама Вера, семнадцатилетний Артемий, десятилетняя Агриппина и пятнадцатилетняя Мария.

— Маруся нарисовала один из эскизов для проекта. Она ходит в художественную школу. Маша изобразила клоуна, висящего вниз головой и играющего на гармошке. Дети же видят мир совершенно под другим углом. А мы пришли ей помогать, — рассказывает Вера Шмыкова.

По ее мнению, это хороший способ объединить семью.

— А еще дети могут внести свою небольшую лепту в общее благое дело, — говорит Вера.

Координатор проекта Алена Гричко рассказывает, что проект существует уже почти десять лет. Его запустила Анна Румянцева. Она уже отошла от дел, но продолжает следить за успехами волонтеров.

— Мне о проекте рассказала подруга, которая приходила делать росписи в качестве художника, — вспоминает Алена. — И как-то закрутилось, и вот я уже пятый год активно участвую в жизни проекта.

Сейчас с «Веселым коридором» хотят сотрудничать много больниц и хосписов.

— Роспись панно — новый для нас проект. Из-за пандемии коронавируса мы не можем рисовать на стенах, в больницы сейчас не пускают. И мы придумали такие переносные панно. Это неплохой формат. Ведь панно можно переносить из коридора в палаты и другие отделения, — говорит Алена Гричко.

КАК ПОМОЧЬ

Помочь проекту можно несколькими способами:

— записаться на роспись в качестве волонтера;

— помочь материально: перевести деньги на расчетный счет;

— закупить необходимые материалы: краски, кисточки, перчатки, бахилы, фартуки. Перед этим лучше связаться с координаторами и уточнить, чего им не хватает в данный момент;

— записаться на корпоративную роспись;

— рассказать о проекте своим знакомым.