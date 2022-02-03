Юбилей Енисейской губернии отметят на сцене Кремля

Артисты Ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко / Фото: Пресс-служба Красноярской краевой филармонии

Столица присоединится к празднованию 200-летия образования Енисейской губернии, давшей начало Красноярскому краю. 12 февраля на главной сцене страны выступит легендарный Ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко. О магии Сибири «Вечерка» побеседовала с балетмейстером и бывшей солисткой ансамбля Лидией Дзьобак.

— Лидия Дмитриевна, когда говорят о русских морозах, сугробах, в первую очередь рождаются ассоциации с Сибирью. А еще — с сибирским характером, талантами из Сибири, природными богатствами. Насколько «про Сибирь» творчество ансамбля?

— Несомненно, это наша ключевая тема. Мы показываем в своих номерах размах и величие природы Сибири, характер народа, его удаль, твердость, душевность. Еще у Михаила Семеновича Годенко, имя которого носит сегодня ансамбль и с художественным руководством которого связан расцвет коллектива с 1960-х годов, было очень много постановок, где предстает такой задорный сибиряк: это и «Красный Яр», и «Мужской перепляс». И мы стараемся в наших танцах сохранить эту атмосферу. Будучи относительно молодым балетмейстером, Годенко смог создать живой стиль. Он любил массовость, эффектность, хороший темп, юмор, сложные трюки и в то же время широту и доброту сибирской души.

— Михаил Семенович ведь был главным балетмейстером церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80 в Москве. Тогда в монументальной хореографической сюите «Дружба народов» участвовали 3000 танцоров всех союзных республик! Вы планируете воспроизвести сюиту на сцене Кремля?

— Конечно, такой масштабности мы не повторим. Но в концерте будет задействован весь состав балета — 62 танцора. Все это под живую музыку Красноярского филармонического русского оркестра имени Анатолия Бардина. Так что готовится мощное зрелище. Репетиции идут каждый день.

— Кстати, о музыке. Дмитрий Хворостовский называл Красноярский филармонический русский оркестр «лучшим оркестром народных инструментов России». Какие из них услышит столица?

— Этот вопрос скорее к оркестру. Но я знаю, что там есть и домры, и балалайки, и гусли, а еще ударные и духовые инструменты: труба, тромбон и гобой. Что касается музыкальных произведений, преимущественно все они написаны или обработаны для танцев ансамбля.

— В Енисейской губернии наряду с русским населением, составлявшим большинство, проживали якуты, эвенки, татары, поляки. Соседствовали разные религиозные взгляды: старообрядчество, католицизм, иудаизм. Такое многообразие оставило след в культуре современной Сибири?

— Знаете, в свое время Михаил Семенович ставил «Северную сюиту», в ней были и тувинские, и ненецкие, и хакасские мотивы. Ее хорошо принимали в мире. Мы покажем в Москве танец «День Большого Солнца» — постановку о национальном хакасском празднике. Поэтому, да, по крайней мере, в творчестве нашего коллектива многонациональность нашла свое отражение. Конечно, время неумолимо идет вперед, нужно искать и делать что-то новое. Современная молодежь постепенно отходит от народного танца, но нужно им это показывать, рассказывать, прививать. С этой целью мы проводим конкурсы, приглашаем балетмейстеров. В том числе и балетмейстеров современного танца. Так, вместе со зрителем, мы и прокладываем свой путь.