Ученики медиаклассов встретились с деятелями кино

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Ученики московских школ № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова и № 1252 имени Сервантеса посетили офис группы компаний, занимающихся созданием, прокатом и дистрибуцией отечественных фильмов и сериалов. Мероприятие прошло в рамках проекта «Медиакласс в московской школе». Во время экскурсии ребята познакомились с особенностями кинопроизводства и некоторыми профессиями в области медиаиндустрии. Также они снимали происходящее на камеру, брали интервью у сверстников и сотрудников компании — готовили материалы для своих будущих информационных сюжетов.

По словам Ирины Лукашевой, куратора проекта в школе № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова, такие встречи позволяют учащимся из первых рук узнать об интересующих специальностях, вдохновляют их утвердиться в своем выборе и достичь поставленной цели.

После экскурсии школьники получили уникальную возможность стать первыми зрителями нового российского фильма, повествующего о судьбах двух непохожих друг на друга девочек, чьи пути таинственным образом пересеклись накануне Нового года. Также ребята встретились с создателями картины: режиссером Марией Можар, продюсером Анной Гутовской и шеф-редактором Наталией Ждановой. От экспертов старшеклассники узнали много нового о профессиональной деятельности.

Ученица школы № 1252 имени Сервантеса Варвара Кожечкина мечтает связать свою жизнь с миром кино, но пока не решила, кем точно хочет стать: актрисой, сценаристом или режиссером. Эта встреча позволила девушке узнать об отдельных этапах создания фильмов и познакомиться с представителями киноиндустрии.

— Для меня стало откровением, что так много женщин работают в этой индустрии сценаристами и режиссерами. Это, безусловно, вдохновляет. Я испытала непередаваемые ощущения, осознавая, что моя детская мечта тоже может исполниться. Уверена, что обучение в медиаклассе даст мне возможность получить необходимые знания и опыт, создать портфолио, чтобы в будущем реализовать себя в профессии, — рассказала Варвара Кожечкина.

Для ученицы школы № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова Алисы Аширалиевой работа в кино тоже мечта детства.

— Эта встреча была очень полезной и познавательной для меня, человека, который увлекается кинематографом. Мне и моим одноклассникам представилась возможность попасть в это удивительное место и пообщаться с людьми, которые создают кино. Это было незабываемо и важно. Я получила полезные советы, которые, уверена, пригодятся мне в дальнейшем, — делится Алиса Аширалиева.

Как отмечает продюсер фильма Анна Гутовская, ученики медиаклассов — высокомотивированные ребята, и многие из них, если даже еще не определились с будущей профессией, то точно знают, в каком направлении хотят двигаться.

— Десятый класс — это осознанный возраст, когда школьник может посмотреть на себя с разных сторон. На мой взгляд, в качестве профориентации предпрофессиональное образование — это замечательная инициатива. Многие останутся в профессии: по ребятам видно, что это их путь. Не исключено, что кто-то может уйти после. В любом случае это поможет с дальнейшим выбором профессии и сэкономит годы обучения в вузе, — добавляет Анна Гутовская.

Проект «Медиакласс в московской школе» — новое направление предпрофессионального образования, в рамках которого созданы все условия для освоения компетенций, необходимых для успешного построения карьеры в сфере медиаиндустрии и массовых коммуникаций. Медиаклассы открыты в 66 образовательных организациях столицы.