Пять вопросов о детской вакцине

Медбрат поликлиники № 110 Егор Щеколенко перед прививкой от ковида берет анализ крови у школьницы Марии Буряк / Фото: Департамент здравоохранения города Москвы

2 февраля кандидат медицинских наук, педиатр-инфекционист Александра Гринева рассказала о противопоказаниях к вакцинации детей от коронавируса. «Вечерка» решила узнать у врача-терапевта Галины Маханьковой все самое важное о том, как проходит процедура и кому не стоит делать прививку.

Вопрос 1. Чем прививают детей и какие особенности имеет препарат?

— Сейчас существует один препарат, который рекомендован для детей, — «Спутник М». Это уменьшенная доза «Спутника V». Детский препарат содержит в пять раз меньше антигена. Этого количества достаточно, чтобы сформировать у подростка иммунитет к коронавирусу. Технология производства уже отработана, препарат абсолютно эффективен и совершенно безопасен, — рассказывает Галина Маханькова.

Вопрос 2. Почему прививают именно с 12 лет?

— Все дело в том, что начиная именно с этого возраста организм ребенка формируется ближе к взрослому. Если коронавирус все же станет сезонным заболеванием, то этот возраст будет варьироваться, и для вакцинации будут допущены дети начиная с шести лет, — отмечает эксперт.

Вопрос 3. Какой может быть реакция на препарат у ребенка?

— Она может практически не отличаться от реакции взрослого, который прошел вакцинацию. Самое частое воздействие на организм — это повышение температуры тела, озноб, слабость и вялость. Но это все можно легко устранить с помощью противовоспалительных препаратов — ибупрофена, парацетамола, — добавляет Маханькова.

Вопрос 4. Нужно ли обследоваться перед прививкой?

— Не стоит рассматривать вакцинацию от коронавируса обособленной от других, поэтому анализы практически ничем не отличаются. Как правило, врач для начала собирает анамнез юного пациента и проводит осмотр ребенка на момент вакцинации.

Это важно сделать именно в момент процедуры, чтобы картина была объективной. Если у него нет противопоказаний и температура нормальная, то можно смело прививать подростка, — подчеркивает медицинский специалист.

Вопрос 5. Какие могут быть противопоказания?

— Ситуация у каждого ребенка абсолютно разная. Я могу выделить самые точные из них. Это, прежде всего, острые инфекционные заболевания (к примеру, ОРВИ) и наличие прививок против других инфекционных заболеваний в последние 30 дней, — говорит эксперт.

КСТАТИ

Мошенники активизировались и стали продавать фальшивые сертификаты о детской вакцинации. Более того, спрос на эту услугу вырос за последнее время в огромное количество раз. Аферисты предлагают в интернете и просят за нее около 5–8 тысяч руб лей.