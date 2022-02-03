Искусственный интеллект обезопасит производство и защитит личные данные пользователей

Технический директор центра компетенции международной компании, специализирующейся на разработке инновационных решений в сфере информационной безопасности, Евгений Зубов представил на «Инфофоруме 2022» макет города, в котором ТЭЦ охраняется специальной программой / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

3 февраля в правительстве Москвы начал работу «Инфофорум 2022». Эксперты в области информационной безопасности представили новые технологичные решения и обсудили актуальные вопросы отрасли.

Белый густой пар валит из труб миниатюрной теплоэлектростанции. По прозрачной трубке к котлам поступает желтое вещество, имитирующее горючий газ. Кукольные горожане гуляют в крохотном сквере, торопятся по тротуарам. Город-макет живет той же повседневной жизнью, что и его старший брат, раскинувшийся за окнами выставочного зала. Но вдруг опасность? Если в систему, которая управляет энергетическим комплексом, проберется хакер, он сможет, например, удаленно перекрыть газопровод. ТЭЦ останется без энергии, город погрузится во тьму. Чтобы этого не произошло, московские специалисты из международной компании, специализирующейся на разработке решений в сфере информационной безопасности, создали специальную программу.

— Чтобы остановить хакера, специалист по кибербезопасности должен знать, какие цели он преследует и как может действовать. Киберполигон позволяет на виртуальной копии города увидеть недопустимые последствия атаки и научиться делать так, чтобы этого не случилось в реальном мире, — рассказывает технический директор центра компетенции компании-разработчика Евгений Зубов.

Впрочем, далеко не все процессы кибербезопасности регулируются в автоматическом режиме. Требуется и человеческий контроль. Таких специалистов готовят во многих столичных вузах. Например, в Московском техническом университете связи и информатики существует целый ITполигон. Там студенты с помощью компьютерных программ решают задачи в сфере кибербезопасности. Причем на занятиях разбирают реальные случаи хакерских атак, которые происходили в разных компаниях.

— В нашей отрасли есть проблема нехватки специалистов. Она возникла из-за того, что технологии развиваются очень быстро. И обучению поспевать за всеми трендами сложно. Но мы работаем в этом направлении: сотрудничаем с компаниями, лидирующими в сфере информационной безопасности, — рассказывает декан факультета «Кибернетика и информационная безопасность» МТУСИ Олег Иевлев.

В рамках форума представители компаний продемонстрировали программы для защиты важных сервисов, обсудили способы сохранения безопасности данных с помощью искусственного интеллекта, цифровую независимость отечественного бизнеса и задачи для улучшения существующих проектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Жуков, ответственный секретарь оргкомитета Инфофорума:

— «Инфофорум» проводится в 24-й раз. Благодаря ему мы продвинулись вперед в развитии IT-технологий. Кроме того, мы проводим интерактивные курсы для молодежи, создаем учебные программы для старшего поколения и порталы о цифровом мире.