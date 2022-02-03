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Сотрудники ярмарок тщательно следят за соблюдением всех норм безопасности

Василиса Чернявская 

Общество
Сотрудники ярмарок тщательно следят за соблюдением всех норм безопасности
Турсунай Байсалбекова (справа) обрабатывает дезинфицирующими растворами прилавок. За ним стоит продавец Елена Дугина / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

3 февраля корреспонденты «Вечерней Москвы» проверили, как проводится обработка столичных ярмарочных павильонов.

Площадка на Профсоюзной улице одной из первых несколько лет назад начала принимать покупателей. Продавцы и аграрии, которые постоянно привозят в столицу свою продукцию из регионов, знают о ней давно.

— Даже когда настали непростые времена — пандемия коронавирусной инфекции, ездить на ярмарки мы не перестали, — отмечает продавец Елена Дугина.

По ее словам, на торговой площадке соблюдаются все необходимые меры безопасности — соцдистанция, ношение масок и прочее. Охрана на входе также следит за тем, чтобы эти правила не нарушались. Средства индивидуальной защиты выдают и всем пришедшим покупателям, если те вдруг забыли взять их с собой, — на входе всегда лежат коробки с одноразовыми масками. В павильоне также установлены санитайзеры.

Несколько раз в день проводится обработка дезинфицирующими составами прилавков, витрин, дверей и их ручек.

— Протираем тщательно, — говорит Турсунай Байсалбекова, обрабатывая витрины спреем.

Параллельно ее коллега из клининговой компании Эламан Канатбек Уулу разбрызгивает из пульверизатора дезинфицирующее средство на входную дверь.

— Пока покупатели не зашли, все протираем, — отмечает он.

Столичные ярмарки по-прежнему шесть дней в неделю ждут покупателей. В понедельник на площадках выходной — в этот день как раз проводится полная санитарная обработка павильонов.

— Площадки в районах отличают оригинальное оформление, свежие продукты из регионов, доброжелательные продавцы и приятные цены.

А главное — здесь всегда соблюдают все санитарные меры, заботясь о безопасности людей, — отметили в ГБУ «Московские ярмарки».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Лиханов, директор ГБУ «Московские ярмарки»:

— Соблюдение всех санитарных мер — главное условие работы всех ярмарок столицы. Первое время по громкой связи просили покупателей обязательно носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Такие же требования были и к продавцам. Сейчас все привыкли к этим мерам, ни у кого не возникает вопросов по поводу необходимости соблюдать их. Ярмарки работают, фермеры постоянно привозят свежую продукцию из регионов и ждут своих покупателей.

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