Сотрудники ярмарок тщательно следят за соблюдением всех норм безопасности

Турсунай Байсалбекова (справа) обрабатывает дезинфицирующими растворами прилавок. За ним стоит продавец Елена Дугина / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

3 февраля корреспонденты «Вечерней Москвы» проверили, как проводится обработка столичных ярмарочных павильонов.

Площадка на Профсоюзной улице одной из первых несколько лет назад начала принимать покупателей. Продавцы и аграрии, которые постоянно привозят в столицу свою продукцию из регионов, знают о ней давно.

— Даже когда настали непростые времена — пандемия коронавирусной инфекции, ездить на ярмарки мы не перестали, — отмечает продавец Елена Дугина.

По ее словам, на торговой площадке соблюдаются все необходимые меры безопасности — соцдистанция, ношение масок и прочее. Охрана на входе также следит за тем, чтобы эти правила не нарушались. Средства индивидуальной защиты выдают и всем пришедшим покупателям, если те вдруг забыли взять их с собой, — на входе всегда лежат коробки с одноразовыми масками. В павильоне также установлены санитайзеры.

Несколько раз в день проводится обработка дезинфицирующими составами прилавков, витрин, дверей и их ручек.

— Протираем тщательно, — говорит Турсунай Байсалбекова, обрабатывая витрины спреем.

Параллельно ее коллега из клининговой компании Эламан Канатбек Уулу разбрызгивает из пульверизатора дезинфицирующее средство на входную дверь.

— Пока покупатели не зашли, все протираем, — отмечает он.

Столичные ярмарки по-прежнему шесть дней в неделю ждут покупателей. В понедельник на площадках выходной — в этот день как раз проводится полная санитарная обработка павильонов.

— Площадки в районах отличают оригинальное оформление, свежие продукты из регионов, доброжелательные продавцы и приятные цены.

А главное — здесь всегда соблюдают все санитарные меры, заботясь о безопасности людей, — отметили в ГБУ «Московские ярмарки».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Лиханов, директор ГБУ «Московские ярмарки»:

— Соблюдение всех санитарных мер — главное условие работы всех ярмарок столицы. Первое время по громкой связи просили покупателей обязательно носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Такие же требования были и к продавцам. Сейчас все привыкли к этим мерам, ни у кого не возникает вопросов по поводу необходимости соблюдать их. Ярмарки работают, фермеры постоянно привозят свежую продукцию из регионов и ждут своих покупателей.