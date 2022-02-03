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Новый мультфильм расскажет детям о фабриках и заводах Москвы

Марьяна Шевцова

Общество
Новый мультфильм расскажет детям о фабриках и заводах Москвы
Инженер-технолог завода «Микрон» Марина Ермолова на рабочем месте. Об этом предприятии дети узнают в одной из серий мультфильма про промышленность столицы / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Департамент инновационной и промышленной политики Москвы запустил новый образовательный мультсериал о столичных заводах и фабриках. «Вечерняя Москва» выяснила подробности проекта.

На территории столицы работают три тысячи промышленных предприятий. Заводы и фабрики выпускают продукты питания, комплектующие, механическое оборудование и технику, оптику, приборы и медицинское оборудование, косметику и многое другое. Производственные объемы московских предприятий огромные — они позволяют обеспечивать всем необходимым не только наш город, но и другие регионы. Активно развиваются и поставки за рубеж.

Обычно промышленностью интересуются взрослые. Но и для детей на заводах много интересного. Новый развлекательно-образовательный мультфильм «Промышленные приключения Вити и Роби» уже появился в интернете и расскажет маленьким зрителям о том, как работают столичные предприятия. А также о современных технологиях и открытиях. Первую серию уже можно посмотреть в социальных сетях Департамента инвестиционной и промышленной политики.

— Любой завод — это уникальный механизм, который интересно посмотреть изнутри. Наверное, благодаря этому наш проект «Открой Моспром» собрал более 10 миллионов участников за три года. Для тех, у кого не получается сходить на завод, как мы шутим, ногами, можно посмотреть онлайн-версию на сайте, — отметил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Спирин.

Идея создания мультика, рассказал он, пришла случайно.

— В рамках одной экскурсии к нам подошла девушка с маленьким ребенком, года три, может быть, девочке, и сказала, что они с удовольствием смотрели наши выпуски с «ТриО!». Мы поблагодарили их, почти попрощались, но тут малышка говорит: «А я хочу мультик».

Таким образом, пояснил Владислав Спирин, идею сделать мультфильм, который соберет у экранов дошкольников и школьников младших классов, им просто подсказали.

Времени на создание мультипликационного сериала ушло много.

— Почти год, — уточнил он. — Каждый из тех, кто принимал участие в создании концепций, — родитель. У меня, например, трое. Дети у всех разные по характеру, да и по возрасту. Мне кажется, вместо сказок на ночь каждый из команды читал детям ту или иную версию сценария, и утром мы собирались на правки и обсуждения.

В итоге команде департамента удалось прийти к единому решению.

— Оптимальный вариант — жанр приключений с образовательным компонентом, именно это больше всего интересно юной аудитории, — пояснил Владислав Спирин.

Образы героев, их характеры, имена тщательно разрабатывались.

— Знаете, мне кажется, мы перебрали всех — от подобия популярных Фиксиков до рисунков наших детей, — рассказал он. — Проводили опросы, фокус-группы. В итоге Роби зашел всем. Идея создать такого роботизированного персонажа у нас появилась довольно давно, еще когда придумывались персонажи Спартакиады Моспром. Тогда идея не прошла отбор, видимо, наш герой ждал своего часа.

В подготовке сценария также участвовали сотрудники департамента. По сюжету сериала зрители наблюдают за приключениями молодого инженера Вити, его младшей сестры Вари и робота Роби. Умный робот Роби оказывается на московских промышленных предприятиях, где выполняет разные задачи. Само собой, всем троим героям предстоят трудности, связанные как с программированием робота, так и с его непростым характером.

— В целом же мы постарались показать совсем юной аудитории, как производят мороженое и конфеты, шьют одежду и создают летательные аппараты, а также, что такое нанотехнологии, как устроены роботы, могут ли они чувствовать и думать, как люди. Каждая серия посвящена одному из предприятий: от пищевого до нефтеперерабатывающего, — поделился он. — Подобные проекты, я считаю, сильно расширяют кругозор наших детей. Они узнают много нового о том, как производится продукция, которой они пользуются в повседневной жизни, а также о том, что молоко и другие продукты не растут в холодильнике магазина.

Примечательно, что Витя — собирательный образ очень молодых инженеров московских заводов.

— Ребята, как и Витя, приходят после институтов, начинают фантазировать и придумывать свои ноу-хау в свободное от работы время. Некоторые их разработки ложатся в основу новых продуктов предприятий, — пояснил Владислав Спирин.

Молодые таланты, по его словам, современным заводам крайне нужны.

— В прошлом году мы впервые провели мероприятие для студентов — «Моспром Studweek». За неделю около 1,5 тысячи учащихся технических вузов приняли участие в хакатоне по решению прикладных инженерных задач, посетили более 50 экскурсий на предприятиях, прошли собеседования во время дня карьеры, — добавил замглавы департамента.

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