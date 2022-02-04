Продлен прием заявок на творческий конкурс «Анимация в твоем смартфоне»

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До 8 марта можно подать заявку на участие в проекте «Анимация в твоем смартфоне», организованном Московским центром «Патриот. Спорт». Участники пройдут онлайн-курс по анимации и создадут собственные мультфильмы на тему «История добрых дел».

Поучаствовать в проекте могут школьники и студенты колледжей в возрасте от семи до 18 лет. Мультфильмы, которые они создадут, должны быть посвящены волонтерской деятельности и раскрывать конкурсную тему. Техника анимации может быть любой.

Онлайн-курс, который предлагают пройти новичкам, разработал Сергей Струсовский — режиссер, продюсер, сценарист анимационного, игрового и документального кино, член Союза кинематографистов России. Курс состоит из девяти уроков, посвященных разным техникам анимирования, монтажу, компоузингу и звукорежиссуре, драматургии, сценарному и актерскому мастерству, режиссуре и художественной разработке.

Готовые анимационные ролики нужно загрузить в облачное хранилище, а ссылку прикрепить к заявке на сайте Московского центра «Патриот. Спорт». До конца марта жюри, в которое войдут представители образования и киноиндустрии, оценит конкурсные работы, а 8 апреля, в День российской анимации, будут объявлены результаты. Кроме того, участники имеют возможность получить «Приз зрительских симпатий». Для этого нужно опубликовать мультфильм в социальных сетях с хештегами #ПатриотСпорт и #АнимацияВТвоемСмартфоне_2022. Победит ролик, набравший больше всего лайков.

Подробную информацию можно найти на странице проекта «Анимация в твоем смартфоне» и в положении.