Студенты научили москвичей пристегивать ремни безопасности

Фото: Тургунова Наталия

Учащиеся столичных вузов приняли активное участие в конкурсе социальной рекламы «Твой взгляд», который проводит центр современного искусства «Винзавод». В рамках этого конкурса Музей транспорта Москвы и «Яндекс Такси» предложили молодым людям создать работы на тему пристегивания ремня безопасности в автомобилях. Самым креативным участникам достались денежные призы.

— Тема для специального приза выбрана неслучайно. По результатам всероссийского исследования аналитического центра НАФИ, только 75 процентов пассажиров легковых автомобилей пристегиваются на переднем сиденье, а на заднем — всего 32 процента, — рассказывает руководитель проектов по безопасности «Яндекс Такси» Екатерина Гладких. — Причины отказа от использования ремня безопасности — стереотипы, предрассудки и непонимание принципов обеспечения безопасности в современных автомобилях. Мы с коллегами просмотрели все работы студентов и остановили выбор на трех конкурсантах: они смогли креативно отразить проблему культуры пристегивания в легковых автомобилях и создали медиапроекты, которые помогут продвигать идеи заботы о безопасности участников движения.

Конкурс длился с 10 сентября по 30 ноября 2021 года. Его популярность была очень высокой: организаторы получили 480 заявок от студентов 48 вузов столицы. Это в четыре раза больше, чем в прошлом сезоне. В параллельной программе, лекциях, паблик-токах и мастер-классах участвовали более 700 человек. Итогом сезона стала выставка в Бродильном цехе «Винзавода». На экспозиции было представлено 46 проектов на социальную тематику: полиграфические и цифровые постеры, видеоработы и проекты в формате Ambient Media.

Победителями «Твоего взгляда» стали девять студентов столичных вузов, разделивших между собой призовой фонд в 750 тысяч рублей. Специальные призы получили Цветана Филенко (РГУ имени Косыгина), Эмиль Кабиров (НИТУ «МИСиС») и Кристина Ковальчук (МГППУ): молодые люди представили работы на тему использования ремней безопасности в легковых автомобилях. Лучшие работы на тему безопасности дорожного движения студентов Кристины Ковальчук (МГППУ), Даши Семенец (МГХПА имени С. Г. Строганова) и Надежды Ташевой (ГУЗ) были отмечены Музеем транспорта Москвы.

Фото: Тургунова Наталия

— Соблюдение правил дорожного движения зависит не столько от работы инспекторов ГИБДД и эффективности комплексов видеофиксации, сколько от самих участников движения, их внутренних установок, — рассуждает кандидат социологических наук Игорь Кузнецов. — Талантливая и эффективная социальная реклама помогает эти установки менять.

Выставка «Винзавода», где можно посмотреть работы участников конкурса, будет открыта до 15 февраля.