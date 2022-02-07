«Сам полез в драку»: что изменит законопроект о праве россиян на самооборону при защите жилища

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В Госдуме предложили отменить ограничения в рамках самообороны при незаконном проникновении в жилище. Авторы инициативы считают, что необходимо предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизнь родственников в случае нападения. «Вечерняя Москва» выяснила у адвокатов, что сейчас считается превышением самообороны, как возможные изменения повлияют на приговоры и не приведет ли новая инициатива к появлению подставных уголовных дел.

Могут появиться подставные дела

Адвокат Дмитрий Стариков отметил, что инициатива о расширении прав при обороне жилища напоминает подход, который применяется в США.

— Там эта норма права действует давно: если человек входит на чужую территорию, залезает в чужой дом, то хозяин может его за это убить. У нас это считается как проникновение в чужое жилище. И с этим ничего нельзя сделать. В крайнем случае в отношении человека будут применены меры за превышение пределов необходимой обороны. А теперь закон будет давать право применить более серьезные методы и средства. Вплоть до того, чтобы в отношении причинителя вреда возникали более тяжкие последствия, например, в виде какого-то огнестрельного оружия, — отметил специалист.

Эксперт уверен: подобное нововведение не даст гарантии того, что владельцу квартиры разрешат любые действия. Все будет зависеть от причиненных сторонам последствий: будут назначаться различные исследования, учитываться показания свидетелей, проводиться экспертизы по этим уголовным делам. Только после всестороннего расследования можно будет сказать, у кого и какой был умысел. При этом говорить об увеличении количества оправдательных приговоров для владельцев жилья также не придется, подчеркнул Стариков.

Адвокат Алексей Лунев отметил, что полная свобода действий для обороняющихся может привести к появлению подставных дел.

— Как правило, любой закон — палка о двух концах. Допустим, человек решил совершить убийство, вышел с пистолетом к человеку, которого знает. Тот взял, спровоцировал его на какие-то действия и убил. И вроде бы тот человек сам полез в драку, но здесь все зависит от следствия: как оно будет расследовать, давать классификацию именно таким действиям, — уверен эксперт.

Стариков отметил: если людям, защищающим свое жилье, расширят права, то уже отбывающих наказание за превышение самообороны могут освободить. В каждом случае будут назначать судебное производство и изучать все подробности дела. В зависимости от квалифицирующих признаков, которых может быть несколько, человека могут выпустить или же снизить срок его заключения, заключил собеседник «ВМ».

Каждый случай индивидуален

По действующему законодательству превышением самообороны считается действие владельца жилья, которое представляет меньшую угрозу, чем действие преступника, отметил адвокат Дмитрий Стариков.

— Должно быть соответствие. Например, если человек на вас идет с ножом, то вы не можете против него применить нож: это будет превышение. Нужно именно дождаться, пока он поранит или причинит более тяжкие последствия. Только после этого ваши действия будут оправданны и вы сможете в отношении нападающего применить какое-то оружие, — рассказал адвокат.

Эксперт отметил, что до причинения последствий действия нападающего классифицируются как угроза убийства или покушение на убийство, поэтому предпринимать ответные действия нельзя. В условиях действующего законодательства человеку, который защищается, остается только пытаться договориться с преступником, либо применять навыки рукопашного боя.

В пример адвокат привел ситуацию, в которой пьяный человек проникает в чужую квартиру, однако в руках у него нет никаких предметов.

— Как минимум это будет несанкционированное проникновение в жилое помещение. Неважно, что он там делает — дебоширит или просто проникает в чужое помещение: в таких действиях уже есть состав преступления. Однако, если хозяин квартиры его убьет, это будет не просто превышение самообороны, а именно убийство, ведь преступник никого не убивает. У него могут быть проблемы, ему нужна помощь психолога или психиатра: например, у него шизофрения, он не отдает себе отчет в том, что делает. Здесь должны будут разбираться психиатры, — уверен собеседник «ВМ».

Специалист отметил, что, если у незваного гостя в руках будет какой-то предмет, используемый в качестве оружия и он будет таковым угрожать или причинять вред, тогда уже нужно соизмерять степень угрозы и характер возможных последствий. По словам Старикова, лучший способ в данном случае — скрутить или аккуратно нейтрализовать преступника, не ликвидируя, либо вызвать наряд полиции, либо иными подручными средствами свести на нет его агрессию.

Адвокат Алексей Лунев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что итоговый приговор по делам о самообороне сильно зависит от ситуации, в которой были превышены меры.

— Предположим, происходит простая драка, а человек оказывается боксером и своим ударом убивает другого человека в этой драке. Тот человек не боксер, а обыкновенный неподготовленный участник драки, скажем так. Здесь явно есть использование преимущественного положения в части подготовленности. Но если тот же самый неподготовленный человек влез в дом и боксер применит свои навыки, останавливая его от посягательства на семью и жилище, здесь пределы необходимой обороны превышены не будут, — рассказал адвокат.

Как отметил Лунев, в других ситуациях классификация действий при обороне также определяется индивидуально.

— Если на вас нападает хулиган с воздушным шариком, а вы при этом бьете его палкой, то вы в этом случае превышаете допустимую оборону, потому что применили какое-то орудие. Бывали случаи, когда применяли огнестрельное оружие против человека, который нападал с ножом, и оправдывали обороняющегося. Потому что для его семьи появление нападавшего с ножом выглядело как реальная угроза и он совершал какие-то действия по отношению к лицам, которые попали под его воздействие. Поэтому здесь надо исходить из каждой ситуации, — подчеркнул собеседник «ВМ».

По его словам, в нынешнем законодательстве довольно нечетко прописаны формулировки, объясняющие все нюансы, связанные с самообороной: часто такие дела отдаются на откуп следствию и прокуратуре, а они не хотят брать на себя ответственность и передают дела в суд, на котором и лежит ответственность за неверную квалификацию.

При этом нередко в случаях самообороны выносят оправдательные приговоры, подчеркнул Лунев.

— У нас и так, в принципе, если кто-то вторгается в жилище, особенно в ночное время, выносится достаточно много оправдательных приговоров, касающихся именно превышения. Это по 108-й статье, если смерть причинена, по 114-й статье УК, когда был причинен средний или тяжкий вред здоровью. Учитывается, что в ночное время человек не готов, не может сообразить, что происходит. Не может сориентироваться, что из себя представляют нападающие, с каким оружием идут, какой ущерб могут нанести. Люди понимают, что в их дом кто-то вторгся, и можно применить даже несоразмерно какие-то средства. Вплоть до огнестрельного оружия. При этом суд может встать на его сторону, — отметил собеседник «ВМ».

Стариков заметил, что на исход подобных уголовных дел влияет большое количество обстоятельств: например, показания свидетелей. Оправдательные приговоры выносятся, если не была доказана причастность к совершению преступления: сторона обвинения не предоставила доказательств и не убедила суд в том, что человека нужно обвинять по более тяжкой статье. Либо доказательства, которые были предоставлены, опровергла сторона защиты или они были исключены как полученные с нарушением процессуального закона, подчеркнул эксперт.

Громкие случаи

В июле 2020-го в Санкт-Петербурге произошло преступление, которое изначально классифицировалось как умышленное убийство: жительница города ударила своего знакомого ножом. Позже суд постановил, что перед этим мужчина приставал к женщине и пытался задушить ее ремнем. В итоге суд посчитал произошедшее убийством при превышении самообороны, назначил женщине наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 11 месяцев. Женщину отпустили прямо из зала суда.

Весной 2020-го в Твери произошло тройное убийство при самообороне. Мужчина, защищаясь от преступников, проникших в жилище, нанес им смертельные ранения ножом. Изначально против него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», однако полтора года спустя суд не нашел признаков состава преступления и признал мужчину невиновным.

Еще один случай произошел летом 2019-го в Якутии: там мужчина поссорился по телефону с родственником, пригрозив его убить, после чего с тремя друзьями приехал к нему без оружия. Из дома вышел родственник, вооруженный охотничьим ружьем, и начал стрелять. Мужчина был признан виновным в убийстве двух человек и причинении тяжкого вреда здоровью еще двоим людям, получив наказание в виде ограничения свободы на три года и семь месяцев. Суд постановил, что он действовал в состоянии необходимой обороны, но превысил допустимые пределы.

В Госдуме предложили разрешить любую самооборону, если есть угроза жизни и в целях защиты родных и близких от нападения лиц, которые незаконно проникают в жилище.

Авторы инициативы считают, что право на неприкосновенность жилища является важным конституционным правом человека.

— Мы считаем, что формула «мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве, — пояснил депутат Ярослав Нилов.