Как столичные заводы обеспечивают безопасность сотрудников

Сотрудник Московского машиностроительного предприятия имени В. В. Чернышева токарь-универсал пятого разряда Александр Отоса на работе всегда в маске. На этом заводе строго соблюдаются все меры безопасности и профилактики коронавируса / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Все столичные предприятия перевели минимум 30 процентов сотрудников на удаленку. Как заводы и фабрики в пандемию поддерживают меры безопасности, вчера выяснила «Вечерняя Москва».

Столичная экономика по итогам 2021 года вернулась к допандемийным показателям. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, предприятия смогли предложить продукцию для удовлетворения нового спроса.

— У нас был консервативный прогноз по доходам и показателям восстановления, ожидалось, что к концу 2021 года мы выйдем на показатели 2019 года. Но по большинству ключевых макропоказателей — объему инвестиций, росту промышленного производства, рынку труда, потребительской активности, доходам бюджета — нам удалось их превзойти, — отметил он.

Рост заболеваемости коронавирусом, который возник в конце января — начале февраля этого года, практически никак не повлиял на работу московских заводов и фабрик.

— Опыт адаптации к условиям работы в неблагоприятной эпидемиологической обстановке у промышленного сектора Москвы уже есть, — подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Например, Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева не остановило производство и продолжает выпуск продукции с соблюдением всех коронавирусных ограничений.

— На всех проходных установлены системы дезинфекции для обеззараживания верхней одежды, тепловизоры для бесконтактного измерения температуры, — рассказал начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды этого предприятия Алексей Ментуза.

Он добавил, что сотрудники, у которых выявлена высокая температура или есть подозрение на болезнь, на предприятие не допускаются.

— Также на проходных и в других местах возможного скопления людей нанесена разметка, определяющая минимально допустимое расстояние между людьми, — уточнил он.

Предприятие закупает и выдает всем средства для дезинфекции рук и индивидуальной защиты.

Для обеспечения обеззараживания воздуха в помещениях используется 26 ультрафиолетовых облучателей закрытого типа.

Алексей Ментуза рассказал, что часть сотрудников переведены на удаленку.

— Сейчас у нас вакцинировано около 90 процентов сотрудников, — сообщил представитель предприятия.

Завод нетканых материалов «МОНТЕМ» считает главным своим капиталом сотрудников.

— С начала февраля на удаленку переведено 80 процентов офисных сотрудников, — рассказала гендиректор Елена Фоменко. — Организовано одиночное дежурство от каждого отдела, чтобы минимизировать контакт между офисными работниками.

Также производятся ежедневные замеры температуры бесконтактным способом и ПЦР-тестирование раз в неделю.

— Привито более 70 процентов коллектива, а 25 процентов уже прошли ревакцинацию, — добавила она.

Производитель вентиляционных систем «ГалВент» тоже соблюдает все меры безопасности.

— Вакцинированы 95 процентов работников, — отметил директор по развитию Олег Логинов. — Удаленно работают около 34 процентов людей, совещания проводим онлайн.

Применяется двухступенчатый температурный контроль всех заходящих на фабрику, все сотрудники в масках, соблюдается соцдистанция, развешаны плакаты о профилактике ОРВИ и ковида.

КСТАТИ

В рамках поддержки московских предприятий первым 100 организациям, не менее 60 процентов работников которых завершили вакцинацию, выделены гранты. Предприятия, выполнившие требование по иммунизации сотрудников, получили выплаты на обеспечение средствами защиты и соблюдение ограничительных мер, санобработку помещений и закупку растворов для дезинфекции.