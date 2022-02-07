Как столичные заводы обеспечивают безопасность сотрудников
Все столичные предприятия перевели минимум 30 процентов сотрудников на удаленку. Как заводы и фабрики в пандемию поддерживают меры безопасности, вчера выяснила «Вечерняя Москва».
Столичная экономика по итогам 2021 года вернулась к допандемийным показателям. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, предприятия смогли предложить продукцию для удовлетворения нового спроса.
— У нас был консервативный прогноз по доходам и показателям восстановления, ожидалось, что к концу 2021 года мы выйдем на показатели 2019 года. Но по большинству ключевых макропоказателей — объему инвестиций, росту промышленного производства, рынку труда, потребительской активности, доходам бюджета — нам удалось их превзойти, — отметил он.
Рост заболеваемости коронавирусом, который возник в конце января — начале февраля этого года, практически никак не повлиял на работу московских заводов и фабрик.
— Опыт адаптации к условиям работы в неблагоприятной эпидемиологической обстановке у промышленного сектора Москвы уже есть, — подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Например, Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева не остановило производство и продолжает выпуск продукции с соблюдением всех коронавирусных ограничений.
— На всех проходных установлены системы дезинфекции для обеззараживания верхней одежды, тепловизоры для бесконтактного измерения температуры, — рассказал начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды этого предприятия Алексей Ментуза.
Он добавил, что сотрудники, у которых выявлена высокая температура или есть подозрение на болезнь, на предприятие не допускаются.
— Также на проходных и в других местах возможного скопления людей нанесена разметка, определяющая минимально допустимое расстояние между людьми, — уточнил он.
Предприятие закупает и выдает всем средства для дезинфекции рук и индивидуальной защиты.
Для обеспечения обеззараживания воздуха в помещениях используется 26 ультрафиолетовых облучателей закрытого типа.
Алексей Ментуза рассказал, что часть сотрудников переведены на удаленку.
— Сейчас у нас вакцинировано около 90 процентов сотрудников, — сообщил представитель предприятия.
Завод нетканых материалов «МОНТЕМ» считает главным своим капиталом сотрудников.
— С начала февраля на удаленку переведено 80 процентов офисных сотрудников, — рассказала гендиректор Елена Фоменко. — Организовано одиночное дежурство от каждого отдела, чтобы минимизировать контакт между офисными работниками.
Также производятся ежедневные замеры температуры бесконтактным способом и ПЦР-тестирование раз в неделю.
— Привито более 70 процентов коллектива, а 25 процентов уже прошли ревакцинацию, — добавила она.
Производитель вентиляционных систем «ГалВент» тоже соблюдает все меры безопасности.
— Вакцинированы 95 процентов работников, — отметил директор по развитию Олег Логинов. — Удаленно работают около 34 процентов людей, совещания проводим онлайн.
Применяется двухступенчатый температурный контроль всех заходящих на фабрику, все сотрудники в масках, соблюдается соцдистанция, развешаны плакаты о профилактике ОРВИ и ковида.
КСТАТИ
В рамках поддержки московских предприятий первым 100 организациям, не менее 60 процентов работников которых завершили вакцинацию, выделены гранты. Предприятия, выполнившие требование по иммунизации сотрудников, получили выплаты на обеспечение средствами защиты и соблюдение ограничительных мер, санобработку помещений и закупку растворов для дезинфекции.