Накануне оттепели первым делом очищаются от снега крыши зданий

Альпинист Актам Хуррамов сбивает сосульки с балконов многоэтажного дома во время уборки дворовой территории в районе Лефортово / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Снегопады продолжают испытывать силы столичных городских служб. Вчера в Москве активно занимались уборкой снега и льда на крышах домов. «Вечерняя Москва» наблюдала, как эту процедуру организовали в одном из районов города.

Около дома № 19 собралось много людей и техники. Пока дворники чистили расположенные перед зданием детские площадки, пятеро кровельщиков и альпинист занялись крышей. Первые сбрасывали снег и сосульки в легкодоступных участках. Альпинист повис на веревке перед окнами и сбивал лед с балконов. Вообще, по словам кровельщиков, этим должны заниматься сами жители. Но чем спорить и делить зоны ответственности, лучше перестраховаться и таким образом, возможно, спасти чью-то жизнь.

Стратегию уборки снега прокомментировала Елена Андреева — первый заместитель директора ГБУ «Жилищник» района Лефортово.

— В первую очередь мы сбиваем сосульки на крышах домов, — сообщила она. — Затем выходят дворники, которые убирают тротуары, входные группы и проезжую часть. После того как соберем весь снег на дворовой территории, вывозим его на снегоплавильные пункты. Сегодня к этим работам привлечено много людей. Из-за сильных снегопадов мы вынуждены вывозить снег даже ночью. Приходится дополнительно нанимать технику.

Помогать чистить снег вышли даже сотрудники мастерских участков — слесари и сантехники. Несколько десятков работников наняли дополнительно, помимо 88 своих кровельщиков. Это решение связано с грядущей оттепелью. Дело в том, что именно сейчас крыши нельзя оставлять заснеженными. Чем больше снега останется, тем сложнее его будет убирать всего через одну-две недели. При плюсовых температурах он подтает, а во время заморозков превратится в лед. Который, помимо прочего, в любой момент может отколоться и упасть на чью-нибудь голову.

По словам Елены Андреевой, в Лефортове 145 домов со скатными кровлями — почти половина от всех жилых построек. На их очистку после снегопада дается трое суток.

— Поэтому сегодня максимальный упор — на кровли, — добавила Андреева. — Наша задача — как можно скорее очистить крыши домов, расположенных рядом с тротуарами, в местах с большим пешеходным трафиком.

В этом году к уборке снега в Москве привлекают 10 500 единиц специализированной снегоуборочной техники и свыше 70 тысяч специалистов. В городе также работают 56 снегоплавильных пунктов и 38 мобильных снегоплавильных установок, которые способны утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Городские службы продолжают справляться со стихией, хотя эта непрерывная борьба уже сильно измотала работников ЖКХ.

ПРЯМА РЕЧЬ

Адам Гаталов, заместитель главы управы района Лефортово:

— Зима выдалась очень тяжелой. Ребята работают и в ночную смену — до 12 ночи. Снега так много, что на снегоплавильных пунктах образуются большие очереди, потому что все работают в таком же режиме, как и мы: разница только в размерах районов и количестве уборочных площадей. Все устали. Всем тяжело. Выходных крайне мало. У меня, например, с начала зимы был всего один выходной — 9 января. Тяготы компенсируют премиями, которые все получат по итогам зимнего периода. Это просто необходимо, чтобы у людей был стимул работать.