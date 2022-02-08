Как сделать дворы чище

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Количество собак, содержащихся в качестве домашних животных, в России стремительно растет. Согласно исследованиям компании Mars Petcare, за период 2018–2020 года собак стало на 21 процент больше, чем в 2017 году. Их общее количество составило 22,6 миллиона. Рост количества четвероногих питомцев создает проблему загрязнения окружающей среды собачьими экскрементами. Как решить проблему? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший предложения по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

«Помимо неприятного запаха и эстетического дискомфорта, собачьи фекалии создают значительную угрозу здоровью населения и экологии, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Они могут содержать множество вирусов, бактерий и паразитов, включая вредные патогены, такие как кишечная палочка, лямблии и сальмонеллы, которые вызывают тяжелые заболевания. Оставленные на улице собачьи экскременты являются прямым способом распространения болезней среди самих питомцев, а также способны заражать контактирующих с животными людей. Такие отходы не разлагаются просто так, но загрязняют почву, воду и воздух. Исследование проб воздуха в двух американских городах Кливленде и Детройте показало, что от 10 до 50 процентов бактерий происходят от собачьих фекалий».

К сожалению, культура выгула собак все еще не развита в России. Из-за невежества, спешки, лени или невнимательности многие владельцы не убирают за своими питомцами. Штраф за это правонарушение существует в отдельных регионах: например, в Москве он составляет от 1000 до 2000 рублей. Но на деле наказание почти никто не несет, поскольку доказать причастность конкретного лица к делу очень сложно: для этого нужно, чтобы кто-то подал заявление в органы, предоставив фотовидеодоказательства самого процесса загрязнения, или привлек несколько свидетелей. Чтобы привить чувство ответственности хозяевам собак, необходимо использовать современные технологии.

В 2011 году в США впервые стартовал коммерческий проект по анализу ДНК-экскрементов собаки с целью определения ее владельца. Лаборатория заключает договор с жилищными кондоминиумами и местными органами управления, которые в свою очередь обязывают всех хозяев собак сдать ДНК-тест животного для регистрации в специально созданной базе данных. Далее, если коммунальные службы, ответственные за чистоту территории, находят собачьи фекалии (сами или по сообщениям от жильцов), то они отправляют материал для анализа в лабораторию. В 90 процентах случаев специалисты могут извлечь точную генетическую информацию из фекалий. Уникальный профиль ДНК животного, определяемый по 16 генетическим маркерам, позволяет безошибочно установить, кому принадлежит образец, поступающий в лабораторию. На владельца собаки накладывается крупный штраф, который включает в себя и стоимость теста. По прошествии первых пяти лет работы такой системы в различных крупных городах США был замечен очень низкий процент повторных нарушений, что свидетельствует об эффективности метода.

ДНК-тесты собачьих фекалий с целью наложения штрафа на хозяина получили распространение в Канаде, Великобритании, Испании и Италии. Наиболее актуальным примером является Израиль. В июле 2021 года власти Тель-Авива издали закон, согласно которому жители города в течение шести месяцев после вступления его в силу обязаны обновить лицензию на владение собакой, включив в нее ДНК-профиль. Через такие технологии сейчас каждый случай загрязнения города в результате выгула собаки идентифицирован по генетическому признаку, а ее владелец автоматически получает штраф на почту. Под исключение из правил попадают собаки-поводыри и собаки, находящиеся на содержании организаций по защите животных.

«Я предлагаю ввести в России систему обязательных генетических паспортов (лицензий) для всех собак, привязанных к владельцам, с целью их идентификации по ДНК, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Предлагаю проводить регистрацию государственными органами в сотрудничестве с частными лабораториями на платной основе в течение двух лет после опубликования соответствующего федерального закона. В качестве исключения предлагаю освободить от обязательной регистрации собак спецслужб, собак-поводырей и собак, содержащихся в приютах для бездомных животных. Также предлагаю сделать льготной регистрацию питомцев для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых граждан».

По прошествии двух лет возможно установить высокий штраф за собачьи отходы на основании результатов теста ДНК, а также за выгул собаки без наличия соответствующей регистрации. Тогда в случае обнаружения правонарушения любой гражданин сможет вызвать коммунальную службу или доставить образец в лабораторию самостоятельно для идентификации источника загрязнения. Часть штрафов будет поступать сертифицированным частным лабораториям в качестве оплаты их работы, а другая часть может быть направлена на строительство соответствующей инфраструктуры в городах для выгула собак.

Президент России в 2021 году поручил внедрить систему ведения учета и мониторинга домашних и бездомных животных. Законодатели и правительство трудятся над созданием соответствующей базы для осуществления регистрации и учета всех питомцев в стране. Поэтому сейчас самое время обратить внимание на успешный опыт использования базы данных ДНК и разработать инновационное решение, которое позволит в будущем решить проблему загрязнения окружающей среды из-за выгула собак. С технической точки зрения никаких трудностей в России не возникнет: в стране существуют лаборатории, специализирующиеся на установлении ДНК-профиля домашних животных, а создание общего реестра данных, к которому эти лаборатории будут подключаться, можно осуществить на базе существующих правительственных информационных ресурсов. Финансирование процедуры регистрации можно осуществить за счет регистрационного взноса от владельцев собак.

Предлагаемые меры могут принести следующие результаты:

Улицы городов станут гораздо чище;

Значительно снизится угроза распространения болезней, передаваемых от собак;

Собаки будут реже болеть, а значит, их содержание будет доставлять меньше хлопот;

Частный бизнес, занимающийся генетическими тестами животных, получит поддержку;

Появится больше площадок для выгула собак.

Таким образом сформируется культура выгула собак, а увеличение количества питомцев в стране не будет приносить неудобство и вред общественности.

Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных «Вита», идею поддерживает:

— С одним важным уточнением: одновременно нужно устанавливать специальные контейнеры для собачьих отходов и бесплатно раздавать биоразлагаемые мешочки. Ведь в обычные мусорные контейнеры экскременты выбрасывать нельзя. Введение анализа ДНК и высоких штрафов может стать частью комплексного подхода к решению проблемы.

Константин Крохин, председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, рассуждает:

— Загрязнение территории дворов собачьими экскрементами — очень актуальная для Москвы проблема. Вроде бы и штраф введен, но я не знаю случаев, чтобы кого-то когда-то оштрафовали. Одна из причин в том, что выписывать протоколы должна полиция, а она этим не очень-то занимается — наверное, других дел хватает. Поэтому, я согласен, к решению проблемы нужно привлекать неравнодушных граждан. Если они с помощью ДНК-экспертизы будут устанавливать нарушителей, а власти начнут их штрафовать, наши дворы станут чище.

Для того чтобы инициатива Дмитрия Давыдова была воплощена в жизнь, необходимо внимание со стороны государства. Он надеется, что его предложение получит поддержку, как и другие его идеи.