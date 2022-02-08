Театр «Сатирикон» покажет постановку по мотивам пьесы «Ревизор» на сцене «Планеты КВН»

ктакле Юрия Бутусова «Р» на темы «Ревизора» Николая Васильевича Гоголя / Фото: Александр Иванишин/Пресс-служба Театр Сатирикон

Театр «Сатирикон», в здании которого седьмой год идет реконструкция, на сцене «Планеты КВН» дает премьеру — «Р» Юрия Бутусова.

Эта постановка из числа тех, о которых хочется сказать только: «Придите, посмотрите и унесите свои выводы с собой». Из тех, впечатления о которых накрывают волнами спустя часы и дни после просмотра. Из тех, о которых думаешь: «Год едва начался, а я уже побывала на самом масштабном его театральном событии».

Что это, комедия? Разве что такая, где «это было бы смешно, если бы не было настолько грустно». Трагедия? Но происходящее слишком современно, чтобы применять термин времен античности. Создатели обозначили жанр: «Сочинение Михаила Дурненкова на темы пьесы Николая Васильевича Гоголя «Ревизор».

Чтобы не опростить многослойного и ненароком не навязать вам свои мысли, расскажу лишь, что увидела.

Общий свет сменяется на сценический. Звучит бодрая музыка. Гротесковый выход артистов. Мысленно, по типажам, раскладываю — вот Хлестаков, вот Городничий... И ошибаюсь. Просто я забыла, что Юрий Бутусов работает не с телами, а с энергиями в людях. И со смыслами. Тут они так заострены, заточены, что отвертеться и избежать попадания в душу не выйдет.

Когда Тимофей Трибунцев, он играет городничего Антона Антоновича, начинает свой монолог, предполагаю, что это — вербатим, его личное высказывание от первого лица. Может быть, отчасти, так и есть, ведь в текст вошли реальные воспоминания создателей спектакля. Но постепенно, вслушиваясь и вглядываясь, понимаю — нет, это говорит уже герой, это игра.

И тут словно оказываюсь в зеркальном лабиринте, блуждая в вопросах — где правда, где вымысел, — теряя грань между ними. И в определенный момент погружаюсь в историю настолько, что не могу разобрать, по какую сторону сцены зрители? Может, это именно я пришла в числе просителей к лжеревизору Ивану Александровичу, в роли которого Константин Райкин? Может, именно мой образ, как снежинка или дорожная пыль, мерещится в свете фар водителю, который сподвигает Русь нестись неведомо куда, увлекая за собой людей.

А люди кто? Ненужные дети вроде Маши (Марьяна Спивак), ценящие свою жизнь не больше чужой, надрывно твердящие: «Да, маменька».

Светские дамы, как Анна Андреевна (Алена Разживина), подменяющие блеск глаз яркими пайетками, высоту — тонкими каблуками. Помощники типа Осипа (Артем Осипов), перехватывающие чужой напор ловкостью рук. Безропотные семьянины, как Петр Иванович (Ярослав Медведев), которые способны только вовремя исчезать. И люди привычно не замечают огромной птицы, что умерла тихо, как все животные. Может, потому что ловят оценку во взгляде «инкогнито», неуловимо напоминающем Воланда. Или из-за того, что уже привыкли.

Я долго думала: неужели этот спектакль о том, что выхода нет? Пока не поняла, что есть — он в личном неравнодушии и любви.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Дурненков, драматург:

— В целом живой процесс создания этой пьесы можно назвать словом «актуализация». Резкий, беспощадный текст Гоголя за многие годы превратился в уютную комедию про милых и смешных провинциальных чиновников. В этом виноват не сам текст, который как был гениальным, так и остался, а его жанровое прочтение театром, где от многочисленных повторов неожиданность и резкость юмора «Ревизора» слабеет, затирается и перестает воздействовать на зрителя. Мы предприняли попытку увидеть текст «Ревизора» так, как если бы он впервые был написан сегодня.