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Спектакль по мотивам произведения Геннадия Шпаликова покажут на сцене Театра наций

Татьяна Еременко

Общество
Спектакль по мотивам произведения Геннадия Шпаликова покажут на сцене Театра наций
Актриса Дарья Калмыкова в образе Ани (слева) и Александра Урсуляк в роли Ксени / Фото: Александр Гронский / Пресс-служба Театра Наций

На Малой сцене Театра Наций играют премьеру — спектакль «Прыг-скок, обвалился потолок» режиссера Марины Брусникиной по киносценарию Геннадия Шпаликова.

Открытое пространство, несколько софитов, ленточка поплавков, трюмо, кактус, скамейка... Казалось бы — все просто и лаконично. Но контуры намечены, а остальное дорисовывает воображение — и праздничную телесъемку, и клочок темнеющего неба, и безграничное пространство тюремного двора, и огромную елку, запах которой становится так же ощутимым, как и влажность воздуха в несуществующем бассейне.

По сюжету муж Юра (Артем Быстров или Михаил Евланов), хороший, в общем-то, человек, не слышит вовремя жену Аню (Дарья Калмыкова) и отказывается разогнать друзей из дома, с которыми они заотмечались. И женщина обращается в милицию, не предполагая, что один вечер заберет из их с дочерью Ксеней (Александра Урсуляк) жизни Юру на год, а то и дольше.

Драматург Геннадий Шпаликов написал текст этой драмы незадолго до смерти, в 1974 году. Считается, что это одно из лучших его произведений. Спустя почти полвека смыслы, заложенные в нем, актуальны, хоть звучат иначе.

На поверхности — проблема домашнего насилия, когда муж пьет, может и руку поднять, да так, что придется на помощь звать. Но жена-то его любит, она ждет, что его немного припугнут и отпустят. Да и дочка без папы никуда. А без мамы? А без дедушки? Вот и взрослеть приходится раньше времени.

И все вокруг, в общем-то, неплохие люди, даже товарищи-соседи-собутыльники. И ничто не предвещает беды. Да только вот, если прыгать на одном месте, можно и не заметить, как оно ослабеет, треснет, разрушится.

Инсценированный киносценарий растягивает время и пространство, перемещается между локациями и городами. При этом отметая все лишнее, всех не причастных к переживанию этой локальной драмы одной семьи. Возможно, оттого история становится более выпуклой, более понятной, отыгранной с пониманием и обвинением во взглядах, с нежностью и резкостью на кончиках пальцев.

СПРАВКА

Геннадий Федорович Шпаликов родился 6 сентября 1937 года. Советский поэт, драматург, режиссер. Учился во ВГИКе на сценариста. На последнем курсе написал сценарий к «Заставе Ильича», позже вышедшей как «Мне двадцать лет». Снял как режиссер ленту «Долгая счастливая жизнь». Автор более 10 сценариев к кинолентам. Умер в 1974 году.

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