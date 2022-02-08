Столичный бизнес выходит на рынки Поднебесной

Директор по маркетингу федеральной консалтинговой компании Мила Фомина представляет свою организацию на форуме. Девушка нарядилась в длинное красное платье, которое сочетает в себе элементы русского и китайского народного костюма / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

8 февраля стартовал четвертый предпринимательский форум-выставка China Business Forum. Столичные бизнесмены получили возможность пообщаться с партнерами из Китая.

На выставке российские предприниматели представили свои услуги и товары.

На одном из стендов — в разноцветных коробочках сухая гречневая и овсяная каша. Ее не надо варить, солить, приправлять молоком и маслом — достаточно просто залить кипятком на несколько минут. А рядом — бутылочки с оригинальным фруктовым пивом. И кашу, и пиво производят в Москве.

Такую продукцию представляет на выставке коммерческий директор «Международного торгового брокера» Анастасия Лебедева.

— Наши каши успешно продаются на китайских маркетплейсах. Китайцы очень любят еду быстрого приготовления. Они даже везде носят с собой кипяток в термосе. Весь мир привык уже к «растворимым» супам. Но лапша в них не такая полезная, как наши каши. Поэтому спрос на продукцию хороший. Нравится китайцам и московское пиво, оно натуральное, с добавлением настоящих фруктов. В Китае в основном варят рисовое, оно не такое насыщенное, — рассказывает Анастасия Лебедева.

По словам коммерческого директора, раньше весь товар продавался за границу за счет государственной субсидии. Сейчас программа поддержки закончилась, и фирма пришла на форум, чтобы найти новых партнеров.

Обзавестись полезными контактами пришли и представители одной из федеральных консалтинговых компаний. Директор по маркетингу Мила Фомина не случайно даже нарядилась в красное платье с элементами русских и китайских народных костюмов. Цвета и декор символизируют будущее сотрудничество.

— Мы помогаем бизнесменам получать кредиты, банковские гарантии, — рассказывает основатель форума Рамиль Гизатуллин. — Мы здесь для того, чтобы помочь отечественным производителям выйти на китайский рынок.

За два дня эксперты форума обсудят с предпринимателями все особенности торговых отношений с Китаем.

— В 2021 году товарооборот Китая с другими странами превысил шесть триллионов долларов. Из них только 2,3 процента пришлось на Россию, — рассказывает консультант по сопровождению инвестиционных проектов со странами БРИКС, сооснователь российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора Татьяна Селиверстова, — при этом потенциал импорта из России в Китай высок. Важно, чтобы наш бизнес активизировался, а Китай открыл перед нами свои рынки.

Татьяна отметила, что основу импорта в Россию из Китая составляет электромеханическая продукция. А Россия поставляет Китаю минеральное топливо — оно составляет 65,4 процента экспорта. Есть прогресс в сотрудничестве в сферах газохимической промышленности, инфраструктуры, агропромышленного комплекса, машиностроения.

— В 2021 году объем товарооборота между Россией и Китаем достиг 146,89 миллиарда долларов, и это исторический прорыв! Это больше, чем в 2020 году, на 35,8 процента, — отмечает президент Союза китайских предпринимателей в России, заместитель председателя общества русско-китайской дружбы Чжоу Лицунь. — 2022 год бросает нам немало вызовов. Но будут и новые возможности. Китайское и российское сотрудничество взаимодополняемо. Мы уверены, что сможем изучить рыночный потенциал и снизить риски. Будем работать с российскими партнерами плечом к плечу.

Подчеркнули эксперты и важность культурных связей.

— Китай — самобытная страна с многовековой историей. Важно постоянно быть в контакте, общаться, учиться понимать друг друга, — считает президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

По его мнению, новые перспективы откроет Северный морской путь, соединяющий европейскую часть России с Дальним Востоком. Товары из Китая по нему приедут быстрее, чем через африканские страны, как сейчас. И на перевозке можно сэкономить миллионы долларов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Фомичева, организатор China Business Forum, руководитель московского отделения всероссийского бизнес-объединения «Новая формация»:

— Мы ожидаем, что по итогам форума у предпринимателей получатся новые, совместные международные проекты. Хорошие перспективы на китайском рынке есть у нашей пищевой продукции. Но предпринимателям важно помнить, что при выходе на международную арену нужно рассчитывать бюджет на маркетинг, на продвижение товара и поддержание престижа.