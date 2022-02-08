Спасатели очистили спортивный комплекс от болезнетворных микроорганизмов

Младший сержант Ольга Самсонова дезинфицирует беговую дорожку в спорткомплексе / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

8 февраля сотрудники МЧС по Юго-Западному административному округу провели дезинфекцию физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на улице Бартеньевской.

Младший сержант внутренней службы Ольга Самсонова приехала в спорткомплекс со специальным пластиковым ранцем «Жук». Уже на месте заливает в него воду и растворяет две таблетки препарата на хлорной основе.

— Мы всегда берем ранец на обработку пустым, так он легче, а раствор делаем на месте. Это удобнее, — говорит спасатель, размешивая таблетки.

Гостью встречает старший администратор спорткомплекса Нина Никифорова и ведет по тем помещениям, где надо провести обработку.

— В первую очередь обработаем тренажерный зал, который пользуется у нас большой популярностью, — рассказывает Нина Владимировна.

В специальном зале расположены более десятка тренажеров, на которых посетители «качают» мышцы.

— Наш комплекс посещает от 30 до 50 человек в день, — говорит администратор. — Есть любители, предпочитающие заниматься индивидуально. Они часто ходят именно ради тренажеров. Кому-то нужно сбросить вес, кому-то — стать выносливее. А есть и целые команды — волейболисты, например. У них после тренажеров — игры в зале.

По словам Нины Владимировны, в ФОКе работает несколько спортивных секций. Баскетбол, футбол, гимнастика, боевые единоборства.

Спасатель проходит в раздевалки. Опасное место — в местах большого скопления людей всегда поселяются вредные микроорганизмы. Эти помещения обязательно надо обработать.

Ольга щедро обрызгивает хлорной жидкостью скамейки, ящики для одежды, душевую комнату. Далее — второй этаж, большой спортивный зал. Здесь более 20 шведских стенок, скамьи, футбольные ворота. Обязательно обрабатываются и стены, и полы. Вирусам негде спрятаться!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Крикуненко, начальник управления МЧС по Юго-Западному административному округу города Москвы, полковник внутренней службы:

— Наши сотрудники еженедельно выезжают по запросам культурных и социальных организаций для проведения дезинфекции помещений. В основном это библиотеки, спортивные сооружения, образовательные учреждения. Вчера была проведена обработка физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью более 1000 квадратных метров. Всего на его обработку у специалистов ушло более часа.