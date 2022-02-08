Спасатели очистили спортивный комплекс от болезнетворных микроорганизмов
8 февраля сотрудники МЧС по Юго-Западному административному округу провели дезинфекцию физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на улице Бартеньевской.
Младший сержант внутренней службы Ольга Самсонова приехала в спорткомплекс со специальным пластиковым ранцем «Жук». Уже на месте заливает в него воду и растворяет две таблетки препарата на хлорной основе.
— Мы всегда берем ранец на обработку пустым, так он легче, а раствор делаем на месте. Это удобнее, — говорит спасатель, размешивая таблетки.
Гостью встречает старший администратор спорткомплекса Нина Никифорова и ведет по тем помещениям, где надо провести обработку.
— В первую очередь обработаем тренажерный зал, который пользуется у нас большой популярностью, — рассказывает Нина Владимировна.
В специальном зале расположены более десятка тренажеров, на которых посетители «качают» мышцы.
— Наш комплекс посещает от 30 до 50 человек в день, — говорит администратор. — Есть любители, предпочитающие заниматься индивидуально. Они часто ходят именно ради тренажеров. Кому-то нужно сбросить вес, кому-то — стать выносливее. А есть и целые команды — волейболисты, например. У них после тренажеров — игры в зале.
По словам Нины Владимировны, в ФОКе работает несколько спортивных секций. Баскетбол, футбол, гимнастика, боевые единоборства.
Спасатель проходит в раздевалки. Опасное место — в местах большого скопления людей всегда поселяются вредные микроорганизмы. Эти помещения обязательно надо обработать.
Ольга щедро обрызгивает хлорной жидкостью скамейки, ящики для одежды, душевую комнату. Далее — второй этаж, большой спортивный зал. Здесь более 20 шведских стенок, скамьи, футбольные ворота. Обязательно обрабатываются и стены, и полы. Вирусам негде спрятаться!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Крикуненко, начальник управления МЧС по Юго-Западному административному округу города Москвы, полковник внутренней службы:
— Наши сотрудники еженедельно выезжают по запросам культурных и социальных организаций для проведения дезинфекции помещений. В основном это библиотеки, спортивные сооружения, образовательные учреждения. Вчера была проведена обработка физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью более 1000 квадратных метров. Всего на его обработку у специалистов ушло более часа.