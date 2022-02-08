Врач-пульмонолог рассказал, какие маски эффективнее защищают человека от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

8 февраля терапевт-пульмонолог Олег Абакумов рассказал о том, какие маски лучше защищают от коронавирусной инфекции.

Ученые провели исследование, которое выявило, какие маски лучше защищают человека во время пандемии коронавирусной инфекции. Журнал JAMA Internal Medicine опубликовал данные эксперимента. В ходе него мужчину без бороды поместили в комнату с частицами хлорида натрия. Их диаметр, кстати, меньше, чем у коронавируса. Потом в комнате меняли температуру, а мужчина тестировал 12 разных масок, включая самодельные.

— Ученые выяснили, что разброс степени защиты огромный: через одну маску вирус «пролетит» как муха в открытое окно, а через другую тяжело пролезет, словно мошка в москитную сетку, — комментирует полученные сведения Олег Абакумов.

Так, двухслойная нейлоновая маска показала эффективность от 44,7 до 79 процента. А трехслойная хлопковая с металлической переносицей обеспечит защиту не более чем на 26,5 процента.

— Однослойная полиэстеровая обеспечит защиту на 39,3 процента, — продолжает терапевет-пульмонолог. — В то же время медицинская маска имеет три слоя и защищает примерно так же — на 38,5 процента.

По его словам, самодельная марлевая маска может защитить процентов на 40, но только если сделана не менее чем из четырех слоев.

— То есть дело не в количестве слоев, а именно в материале, — подчеркивает пульмонолог Абакумов.

А вот респираторы же доказали свою эффективность на 98 процентов. При выборе этого индивидуального средства защиты необходимо смотреть на указанный производителем уровень защиты.

— Их всего три, они маркируются так: FFP1, FFP2, FFP3, — поясняет врач. — Если выбирать огромный пластиковый респиратор с фильтрами или тканевый, берите второй — он удобнее и дешевле.

Обратить внимание при покупке средства индивидуальной защиты также стоит и на форму. Важно, чтобы маска или респиратор хорошо прилегали к лицу.

— Выбирайте модели с уплотняющими носовыми зажимами, — советует терапевт-пульмонолог. — Те, кто носит очки, обязательно смотрите, чтобы респиратор максимально прилегал к носу.

Еще одной важной особенностью является конструкция индивидуального средства защиты. С собой удобнее носить складные варианты респиратора. Другая особенность респираторов — наличие клапана. Если он есть, дышать легче. Однако такой респиратор защищает лишь того, кто его носит. Для болеющего человека не подойдет. Многоразовый респиратор практичнее, нежели одноразовые аналоги. Респираторы нельзя стирать, гладить, чистить средствами — все это нарушает целостность мембран и снижает защитную функцию.