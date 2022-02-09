Кого ищут московские работодатели в феврале 2022 года

Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

На какую работу и зарплату могут рассчитывать москвичи, какие специалисты нужны больше всех, а у кого самые высокие зарплаты в феврале 2022 года

Работы в Москве хватит на всех: и москвичей, и приезжих, и удаленщиков со всей России. В начале февраля 2022 года открыто почти 294 000 вакансий в Москве — это в 2,5 раза больше, чем в Санкт-Петербурге, не говоря уже о других российских регионах. Эксперты системы поиска вакансий проанализировали рынок труда в Москве и рассказали, на какую работу и зарплату можно рассчитывать в столице зимой 2022 года.

Кого ищут работодатели в Москве

На 3 февраля 2022 года больше всего вакансий — в сферах IT, продаж, транспорта/логистики, рабочего персонала, топ-менеджмента. Так, в IT-сфере открыто 46 000 вакансий, самый востребованный специалист — программист/разработчик: в начале февраля актуально 23 746 вакансий для программистов в Москве.

Вторая по количеству вакансий сфера — продажи: здесь открыто 38 000 вакансий, работодателям нужны продавцы, руководители отделов, специалисты по работе с клиентами, торговые представители. Самый необходимый специалист в Москве ‒ менеджер: сейчас работодателям нужны 54 800 менеджеров. Кстати, вакансии для менеджеров открыты и для соискателей из других регионов в режиме удаленной работы.

На третьем месте по числу вакансий — сфера транспорта и логистики. Здесь 26 300 предложений работы для водителей, комплектовщиков, упаковщиков, грузчиков, кладовщиков, логистов.

Какие зарплаты предлагают москвичам в феврале 2022 года

Средняя зарплата в московских вакансиях за январь 2022 года составила 67 402 рубля, а модальная (самая частая) — 50 000 рублей в месяц.

Вот какие средние зарплаты предлагают сейчас самым востребованным в Москве специалистам:

Менеджер ‒ 71 445 рублей в месяц; Менеджер по продажам ‒ 77 740 рублей в месяц; Водитель ‒ 77 000 рублей в месяц; Продавец ‒ 46 450 рублей в месяц; Инженер ‒ 82 120 рублей в месяц; Администратор ‒ 52 240 рублей в месяц; Кассир ‒ 42 520 рублей в месяц; Оператор ‒ 50 740 рублей в месяц.

Зарплаты в вакансиях для москвичей начинаются с 40 000 рублей в месяц, меньше этой суммы предлагает 1% работодателей. 41% вакансий указывает зарплату от 60 000 до 100 000 рублей в месяц, а 4% — от 100 000 рублей. 39% работодателей предпочитают обговаривать с соискателем зарплату на собеседовании. Самые высокие зарплаты в Москве — у руководителей и программистов: CTO (технический директор) в среднем может рассчитывать на 235 000 рублей в месяц, CIO (IT-директор) — на 230 000 рублей, а разработчик Java ‒ на 186 371 рубль в месяц.

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