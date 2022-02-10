Время для покупки путевок: куда поехать на майские праздники

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К началу февраля объем забронированных туров на майские праздники увеличился в 13-20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России, исходя из данных, полученных в ходе опросов среди крупнейших российских электронных торговых площадок.

Наибольшим спросом среди москвичей пользуется Турция. Туда забронировано больше половины всех туров. На втором месте Египет с долей около десяти процентов. Популярен и внутренний туризм. Большим спросом для внутреннего туризма пользуются Крым и Сочи. Они занимают восемь процентов общего числа проданных путевок.

— Туристический рынок стабилизировался, и многие уже не боятся бронировать туры за несколько месяцев, — пояснил директор по маркетингу туристического сервиса Олег Козырев. — Дело в том, что практически все страны ослабляют антиковидные требования.

Средняя стоимость тура в Турцию на майские сейчас равна примерно 40 тысячам рублей на человека. В Египет — 57 тысячам, по России — 21,2 тысячи рублей.

Дешевле всего отправиться на майские праздники в Абхазию — в среднем 12,6 тысячи рублей. А вот самые дорогие путевки в Доминикану — 109 тысяч рублей и Мексику — 134 тысячи.

— Курс доллара вновь понизился, и время для покупки путевок сейчас относительно благоприятное, — считает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Кудрявцев. — А раннее бронирование билетов даст еще и скидку.

ЕВРОПА БЕЗ МАСОК

Во многих странах снимают антиковидные ограничения. Так, в Испании на этой неделе отменено обязательное ношение масок на улице. Во Франции сняли ограничения по вместимости для концертных залов, спортивных стадионов и других площадок. В Швеции 9 февраля прекратили действовать почти все ограничения против COVID-19. В том числе по работе ресторанов, баров и концертных залов. В Италии на этой неделе и вовсе ждут возможного открытия границ для туристов из России.

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Турция резко подорожает

9 февраля российские туроператоры спрогнозировали существенный рост цен на путевки в Турцию. По сравнению с прошлым годом ожидается, что их стоимость может увеличиться на 30–50 процентов.

— Инфляция в Турции по итогам января достигла 48,7 процента, — рассказывает директор туристической ассоциации Александр Осауленко. — Это значит, что резко подорожали продукты и топливо.

А с 1 января для коммерческих потребителей с высоким спросом, то есть тех же отелей, цены на электричество были увеличены более чем на 127 процентов. Минимальная зарплата в Турции в 2022 году выросла с 2825 до 4250 лир — на 50 процентов.

Это тоже важно: очень многие «низовые» должности в отелях оплачивались как раз по минимальной ставке. Таким образом, себестоимость предоставляемых услуг для турецких отельеров выросла довольно существенно. Лично я сомневаюсь, что туры подорожают на 30–50 процентов, но рост, конечно, будет, — считает Александр Осауленко.

Эртан Устаоглу, президент Ассоциации малых отелей Турции, констатирует:

— После январского повышения цен на электричество и топливо отелям, для того чтобы выжить, необходимо повысить цены на проживание не менее чем на 40–50 процентов.

Тем не менее сэкономить в этом году на туре в Турцию вполне реально.

— Раннее бронирование пока никто не отменял. Покупайте туры в феврале или марте, и они точно будут дешевле, чем ближе к лету, — советует президент Ассоциации малых отелей Турции.

Участники рынка также рекомендуют не надеяться на горящие туры: летом их, скорее всего, просто не будет.

— Отдых в Турции можно также отложить на сентябрь-октябрь, когда цены по сравнению с летом точно упадут, — рассуждает коммерческий директор туристического агентства Артем Золотницкий.

Однако есть еще один вариант бюджетного отдыха на море — забыть о Турции и отправиться на российский юг.

— Сентябрьский или июньский отпуск где-нибудь в Евпатории или Геленджике вам точно обойдется почти вдвое дешевле, — считает Артем Золотницкий. — Другой вопрос, что ни погода, ни сервис не гарантированы. В прошлом сентябре, например, в Крыму было довольно прохладно. Раз на раз не приходится.

Египет стал дешевле Сочи

В феврале туры на египетские курорты стали стоить значительно дешевле. В среднем цены снизились на 20–40 процентов — в зависимости от звездности отеля.

По данным Ассоциации туроператоров России, на данный момент тур на отдых в Хургаде в пятизвездочном отеле на семь ночей с питанием «все включено» обходится от 25 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. В Шарм-эль-Шейхе цена на отдых с такими же параметрами стартует от 30 тысяч рублей. Чем выше категория отеля, тем выше скидка.

— Период низких цен в Египте закончится примерно через месяц. А вот в феврале — начале марта здесь традиционные скидки, — рассказывает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Борзыкин. — Дело в том, что сейчас, во-первых, пауза между двумя высокими сезонами — январем и весной. А во-вторых, погода не очень балует. После обеда часто поднимается ветер, а купаться не всегда комфортно: вода для многих может казаться прохладной.

По словам Юрия Борзыкина, высокий сезон в Египте начинается с десятых чисел марта и держится примерно до середины мая.

А значит, и цены на туры в этот период существенно растут.

— Если хотите сэкономить — летите сейчас.

По сравнению с Москвой в Египте в эти дни просто великолепно, — пояснил Юрий Борзыкин. — Солнца, во всяком случае, хватает.