Каким раньше было уличное освещение Москвы

Рабочий на Нижегородской улице меняет старые фонарные светильники на новые / Фото: Pastvu.com

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Освещение городских улиц, капитальный ремонт многоквартирных домов и запуск речных маршрутов — задачи, которые остаются актуальными и спустя больше 80 лет.

Доказано опытом

«На Люсиновской улице в виде опыта установлены натровые фонари, так называемые фонари сильного горения. В отличие от обычных они дают желтоватый свет. Опытная эксплуатация показала, что эти фонари потребляют почти на 50 процентов меньше электроэнергии».

7 февраля 1938 года

В наше время натриевые и галогеновые лампы меняют на энергоэффективные. В этом году в Москве установят 6,3 тысячи таких фонарей.

— С 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось почти в два раза, при этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники, — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

4 февраля 2022 года

Время ремонта

«В зимние месяцы можно с успехом вести разнообразные работы по ремонту домов. <…> Московский совет отпустил на первый квартал свыше 24 миллионов рублей. Но, судя по темпам развертывания работ, эти кредиты будут использованы далеко не полностью. <…>

Некоторые конторы с первых дней позорят свою репутацию. В доме № 118 на Оленьем Валу контора Русаковского жилуправления недавно закончила штукатурку стен. Не успели уйти штукатуры, как пришли другие рабочие и сломали все, что было сделано. Оказывается, руководители ремонта забыли, что в стенах должны быть проведены трубы водяного отопления».

4 февраля 1938 года

В наше время за ремонт домов отвечает Фонд капремонта. В этом году приведут в порядок более 1700 жилых зданий.

— Больше всего домов — 330 — будет отремонтировано в Южном округе, — рассказали в пресс-службе фонда. — На втором месте Восточный округ, там приведут в порядок 282 дома. И на третьем — Северо-Восточный, где отремонтируют 222 дома.

14 января 2022 года

Речной транспорт

«В ближайшие дни Управление пригородного пароходства открывает на Москве-реке регулярную пассажирскую линию Кожухово — Нагатино. Река на этом участке не замерзает, чему благоприятствуют сточные воды, выпускаемые котельными предприятий на берегу реки.

Всего на участке Кожухово — Нагатино будут курсировать три катера. Их намечено отправлять с пристаней с интервалами в 10–12 минут».

13 февраля 1938 года

Городские власти утвердили программу развития московского транспорта в 2022 году. Одно из самых ожидаемых событий — запуск регулярного речного транспорта.

Первые катера будут курсировать от Киевского вокзала через Сити в Фили и от ЗИЛа до Печатников. Маршруты станут круглогодичными.

1 февраля 2022 года