Держи карму шире: почему в России растет спрос на эзотерическую литературу

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Растет спрос на эзотерическую литературу в нашей стране и падает на литературу духовную, сообщили ряд средств массовой информации. Разберемся, почему же XXI век так тяготеет к мистике.

Группа «Эксмо-АСТ», объединяющая крупнейшие издательства, пришла к выводу, что продажи книг о предсказаниях, позитивном мышлении, духовных практиках выросли за последний год на 50 процентов. Подтверждают это и крупные магазины: в топы продаж непременно входят книги по толкованию карт Таро и что-либо из изданий, связанных с духовными практиками. Та же картина на Wildberries: в прошлом году там регулярно заказывали доставку книг о Таро и сами карты. Причем покупки последних возросли в сотни раз (по некоторым подсчетам, рост продаж составил без малого 490 процентов). Прослеживается такая же тенденция и на Ozon: книги по эзотерике тут стали заказывать процентов на 20 активнее. При этом «Эксмо-АСТ» заявляет, что одновременно падают продажи религиозных книг. Где же правда и что происходит с обществом? Куда бредем? Зачем?

— Думаю, информация о росте продаж эзотерики абсолютно правдива, — комментирует сообщение психолог Владимир Ковалев. — И нынешняя ситуация на самом деле не нова, она повторяется, как повторяется в истории многое. Можно, например, вспомнить, что век назад, в начале 1900-х, Америка пережила настоящий «бум предсказаний».

Обвал фондовой биржи в Нью-Йорке в 1907 году вызвал истерику и панику даже у матерых финансистов, и, не зная что делать, они схватились за соломинку по имени Эванджелин Адамс. Это была уникальная дама, по сути легализовавшая астрологию. Ее не раз осуждали за мошенничество, но в 1914 году она добилась оправдания и сделала заявление о том, что астрология — это наука. После этого американцы принялись тратить на астрологов миллионы. Качество предсказаний госпожи Адамс не всегда было высоким, но даже микроскопические попадания в точку возбуждали людей до крайности.

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Но однажды она ошиблась по-крупному, предсказав резкий взлет индекса Доу Джонса на Нью-Йоркской бирже, после чего американцы все свои заработанные доллары, а главное — спешно взятые кредиты вбухали в акции, стимулируя рост индекса. И уже через месяц этот финансовый пузырь лопнул, положив начало Великой депрессии. После этого в истории США ХХ века засветилось еще несколько имен астрологических гуру. И каждый раз их появление означало некую общественную сумятицу и нервозность. Примерно те же процессы провоцируют сегодня россиян обращаться к эзотерике...

История гласит, что финансовая нестабильность, провалы в социальных программах и неопределенность настоящего и будущего — это и есть те киты, на которых вольготно жируют эзотерические практики.

— В США пик увлечения предсказаниями и гороскопами случился во время бурной президентской кампании 2016 года, причем в основном он коснулся молодых американцев, — рассказывает Владимир Ковалев. — Молодежь в США, я думаю, больше политизирована, чем наша, для них выборы президента — это острое и почти личное переживание. И когда после выборов они ощутили потерю земли под ногами, тут же начали искать иные опоры — естественно, самые доступные. Желание человека прибегнуть к эзотерике, заглянуть в будущее, воспользоваться некой подсказкой свыше, стоя на том или ином жизненном перекрестке, может возникнуть у жителей любого государства, континента, страны. Триггером для этого всегда является острый личный или глубокий общественный стресс.

Во времена фильмов «Кубанские казаки» или «Волга-Волга» прибегать к Таро не было необходимости: будущее казалось прозрачным. А вот чуть позже в СССР эзотерика появилась, о чем мало кто помнит. Официально, ее, конечно, не издавали, но когда в 1960-х годах возник феномен самиздата, возникло и «духовное диссидентство». В это время начали активно распространяться перепечатанные под копирку на пишущих машинках дореволюционные издания русских философов, проникшие на территорию СССР произведения эмигрантов, а также разнообразная оккультная литература, книги по восточной философии, йоге и даже в ос точным единоборствам. И это манило к себе, как запретный плод. Кстати, любопытно: в 2016 году фирма «Мелодия» выпустила в сети сборник советской психоделической музыки 60–80-х годов, он так и называется — «Советская психоделия», и, по мнению критиков, это великолепная музыка! Просто советская психоделия никогда не была «уделом большинства»...

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А подняла она плечи в 1990-е, когда начались разброд и шатания. Кооператоры быстро уловили вектор потребностей людей — и принялись издавать гороскопы, сонники, сборники примет, заклинаний и «домашней магии», адреса ведьм и целительниц передавали «сарафанным радио», появились маги, сонм экстрасенсов и разговоры о поврежденных кармах — страна, долго стоявшая на позиции консервативного материализма, сдавала их без боя. Впрочем, страны-то уже как таковой не было...

— Это началось в 1960-е, в период оттепели, а в 1970-е СССР захлестнула эпидемия мистических исканий, — рассказывает Владимир Ковалев. — Потом, в период позднего развитого социализма, накал страстей спал, чтобы возродиться на новом витке в 1990-е. К слову, в 1970-е размах увлечения эзотерикой был так велик, что советские психиатры использовали для обозначения этого явления словосочетание «метафизическая интоксикация», обозначающее «отравленность психики человека мистическими знаниями». Сейчас эту формулировку жестко критикуют на Западе, но тогда она была удобна, поскольку позволяла трактовать абсолютно любой, даже самый искренний интерес к духовным практикам как какую-нибудь вялотекущую шизофрению.

Ну а потом пришли 1990-е...

— По моим наблюдениям, интерес к эзотерике каким-то удивительным образом обостряется каждые тридцать лет, — рассказывает Владимир Ковалев. — 1900-е (бум спиритизма),1930-е годы — пик борьбы с шаманами, с 1937 года нивхские и ульчские шаманы вообще репрессировались как «японские шпионы», про 1960-е и 1990-е годы мы уже говорили, теперь вот — 2020-е... Смею предположить, что это — своего рода «поколенческая шкала».

Каждое поколение проходит свой духовный путь. Но в СССР, например, при всей лживости некоторых догматов, ребенку с молоком матери внушались истины-аксиомы: что надо жить трудом, что не в деньгах счастье, что надо почитать родителей, работать с полной отдачей, беречь семью. Какие-то из этих постулатов жизнь опровергала, а какие-то — возводила в культ. Некоторые диктаторские манеры советского строя явно играли ему на руку, хотя лишали человека выбора: например, никто не спрашивал, хотите вы прививаться или нет, а прививали поголовно от всех болезней, чем победили туберкулез и не дали развиться оспе. То есть у поколения был некий «пакет», который оно получает «по наследству». Но если этот «пакет» порвался...

Вот и сегодня у современного поколения, более инфантильного, чисто биологически заложенная потребность в духовных исканиях не удовлетворена, а государство предлагает грубо наструганные чурбаки вместо тонко структурированных идей: то мы все кидаемся в спорт, то начинаем неистово любить родину. Это не может накладываться на духовный, тонкий уровень грубо, это ювелирная работа! Но поскольку у нас такой работы минимум, люди ищут альтернативы — и находят их в эзотерике, способной объяснить все — от судьбы, связанной с тем, какое имя тебе дали при рождении, до гадания на Таро или рунах.

Ковалев рассказывает: пациентка опоздала на прием, поскольку помогала пожилой женщине подняться по лестнице: «Плюс в карму! А так бы не опоздала...»

Но почему уходят в эзотерику, а не в веру? Книга великой мудрости — Библия — может дать ответы на все вопросы.

— Ответ прост: религия обязывает. Обращение к Богу априори принуждает тебя соблюдать посты, посещать службы в храме, учить молитвы, жить в соответствии с христианским учением и заповедями, а это не просто!— объясняет Владимир Ковалев. — И человеку свойственно идти по пути упрощения. Обращение к эзотерике ни к чему такому не обязывает, особенно если ты погружаешься в нее неглубоко. Ну и, несомненно, триггером для роста интереса к эзотерике может быть та нестабильность, которая возникла в условиях пандемии и проходящей на высоких оборотах цифровизации.

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Но не раз раскритикованные тренинги, сомнительные коучи, некие полусектантские образования вроде «Марафонов желания» с оскандалившейся недавно блогершей Блиновской — почему они продолжают притягивать, завлекать?

— Ничего удивительного, — уверен Ковалев. — На фоне пропагандируемого культа индивидуализма у людей формируется потребность заниматься собственной личностью, собой и только собой, ведь это помимо прочего дает человеку чувство превосходства над другими. В эту крайность иной раз впадают и те, кто погружается в религию, что почему-то дает им право считать себя избранным или знающим истину. Человек, прошедший какой-нибудь курс из разряда «путь к счастью», как правило, платит за него немалые деньги, что также автоматически сообщает ему величие! «Обрести гармонию», «жить в одном ритме со Вселенной», почистить карму и начинать утро с чтения мантр, а не с молитвы — поистине поверишь в мировой заговор!

Да и инструменты, отмечает психолог, у адептов эзотерики и коучей куда более продвинутые, чем у отцов церкви: древние учения адаптированы к современности и прописаны понятно, а движение к счастью, покою и благополучию для иных ушей звучит куда более весомо, чем некое царствие небесное. И их программы учат, как стать успешным-богатым здесь и сейчас, а жития рассказывают о непростом пути праведника. Отсюда — интерес к эзотерике, литературе о медитировании, очищении, осознанности и «позитивном мышлении», столь важный для эпохи индивидуалов. Только туда ли ведет этот привлекательный внешне путь — большой вопрос...

МНЕНИЕ

Отец Макарий, заместитель председателя издательского совета РПЦ:

— В начале февраля медиасфера взорвалась новостью, что продажи эзотерической литературы в 2021 году выросли на 50 процентов и значительно обогнали продажи духовной литературы. Только самое ленивое издание не перепечатало эту новость, источником которой стал холдинг «Эксмо-АСТ».

Нужно отметить для начала: если такие книги хорошо продаются, значит, их кто-то принял на реализацию, напечатал и написал. И они нередко составляют значительную часть издательского портфеля известных издательств. В дни моей юности это называлось «пипл хавает». Так почему же не «хайпануть» с такой новостью в медиа и тем самым не подстегнуть продажи эзотерического чтива еще на пару-тройку процентов? У этих людей своя религия и свой бог, которого в Ветхом Завете называли золотым тельцом.

Что касается общественной сферы и настроений, которые в ней складываются, то в общих чертах их можно охарактеризовать следующими словами — неопределенность, сомнения, потрясения и страх. Эпоха пандемии ковида для многих людей связана с большими переменами в жизни, падением доходов, потерей близких, потрясениями и страхом наступления еще больших невзгод. И в этом состоянии люди ищут какой-то надежды, определенности, веры. Те, кто постарше, легко вспомнят, как в самом начале 1990-х годов все заборы и столбы были обклеены рекламой сахаджи-йоги, «белого братства», изображениями Сеоко Асахары, Марии Дэви Христос и прочих «деятелей небывалого духовного возрождения».

В наши дни медиасфера всколыхнулась различными марафонами личностного роста, тренингами и индивидуальными курсами за небольшую денежку, в содержательной основе которых лежат в общем-то тоже эзотерические принципы и подходы. О чем без тени сомнения в интервью Ксении Собчак рассказала один из самых обсуждаемых представителей этой сферы Елена Блиновская...

Чем может и должна ответить Православная церковь на все происходящее в обществе? Открытыми храмами, в которых внимательные пастыри готовы выслушать каждого приходящего с сомнениями и страхами. Священниками в больницах, в «красных зонах», приходящих поддержать больных и страждущих духовного утешения. Хорошими, добрыми и полезными книгами, которые издаются десятками православных издательств, не ищущих зашкаливающих продаж и сверхприбылей, а верных своей благородной миссии — духовного просвещения народа Божия и спасения души каждого отдельного человека.

Все это есть вокруг нас. Мы верим, что выстоим вместе в эти непростые времена, сохраним и веру, и традиции взаимопомощи и взаимовыручки, обойдемся без «высокоумных» коучей и тьюторов — они нашу жизнь за нас не проживут. Будем добрее и внимательнее друг к другу. Это важнее «тайного знания» из оккультной книжки. Будем доверять Богу, который никогда не обманывает нас.

Хочется закончить словами апостола Павла, который предупреждает жителей Коринфа: «Братия! Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною... Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии!»