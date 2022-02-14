Культурная жизнь столицы и регионов станет более интересной и разнообразной

Фото: Предоставлено пресс-службой Театра сатиры

9 февраля на сцене Театра сатиры состоялся показ спектакля «Балалайкин и Ко» по роману известного русского сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина. Спектакль был поставлен режиссером Сергеем Газаровым. Москвичи встретили спектакль восторженно.

Театральную постановку поддержала «МТС Энтертейнмент» — дочерняя компания большого МТС, объединяющая проекты и онлайн-сервисы в сфере развлечений.

В ее портфолио — нашумевший мюзикл «Шахматы», долгосрочный контракт на организацию выступлений проектов Comedy Club Production, серия онлайн-концертов российских звезд и другие проекты.

Компания окажет поддержку одному из самых любимых театров страны — Театру сатиры, подписав с ним на днях соглашение о сотрудничестве. В планах — организация гастролей, поддержка премьерных постановок и социокультурных проектов. В частности, жителей крупнейших городов России порадуют спектаклем-абсурдом «Где мы?∞!», который только что театр восстановил в своем репертуаре.

— Мы благодарим за доверие Театр сатиры — театр с богатейшей историей и новым вектором развития. Партнерство с ключевыми игроками театрального рынка помогает делать более разнообразной и интересной культурную афишу Москвы, которую мы предлагаем нашим клиентам, — отметил Гела Романовский, руководитель по контенту и сделкам «МТС Энтертейнмент».