Специалисты семейных центров помогают гармонизировать пространство дома

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Пока дома царит мир, покой и порядок, туда приятно возвращаться, восстанавливать жизненные силы. Но порой из-за нехватки времени бывает сложно уделить достаточное внимание домашнему уюту и поддерживать позитивное настроение. В 2021 году две тысячи московских семей обратились к специалистам с вопросами, как создать теплую атмосферу в квартире. Подробнее об этом рассказала специалист семейного центра «Косино-Ухтомский» Светлана Кукушкина.

Один из посетителей семейного центра Денис уже несколько лет занимается в творческих мастерских. Мама мальчика поделилась с психологом, что ее беспокоит отсутствие общих интересов с ребенком. Специалисты пригласили семью на встречу клуба «Формула счастья». Мария и Денис попали на занятие, где создавались новогодние подсвечники.

— Интересно, что мальчик взял на себя роль капитана и увлеченно помогал маме, рассказывал, как правильно пользоваться клеевым пистолетом. Казалось, они поменялись местами, и теперь Денис выполнял роль старшего. Мария заинтересовалась процессом, и за столом создалась особая атмосфера взаимопонимания. Теперь семья с удовольствием посещает встречи нашего клуба. Совместное творчество еще сильнее сблизило маму и сына, а вещи, сделанные своими руками, добавили уюта в доме, — рассказала специалист центра.

Встречи клуба проходят в непринужденной обстановке, что помогает расслабиться, отдохнуть и восполнить свои ресурсы.

Обретаем силу и уверенность

То, как мы чувствуем себя дома, влияет на нашу жизнь в целом. Это место должно стать пространством, где вам спокойно и комфортно. Имея возможность защититься от внешних невзгод там, где царит гармония, мы обретаем силу и уверенность.

Добавьте теплое освещение. Желаемого эффекта можно добиться с помощью дополнительных источников света: настольных ламп, свечей и даже гирлянд.

Наполните дом приятными ароматами. Эфирные масла с бергамотом, лавандой добавят нотки свежести.

Используйте натуральные материалы. Это могут быть скатерти, подушки, посуда из керамики или деревянные элементы декора.

Освежите пространство с помощью комнатных растений. Если раньше у вас не было дома цветов, выберите простые для ухода растения.

Организуйте пространство, где вы сможете собрать всю семью вместе или разместить гостей. Для душевных разговоров с близкими подойдут мягкие диваны, пуфы или напольные подушки.

Развесьте фотографии. Распечатайте снимки, на которых ваша семья счастлива. Глядя на них, вы будете чувствовать себя в безопасности.

Добавьте предметы декора, сделанные своими руками. Это могут быть картины, статуэтки, свечи, панно.

Подробнее о культуре быта, создании уюта и налаживании семейных отношений можно узнать на встречах клуба «Формула счастья», которые проходят по четвергам. Предварительная запись доступна по телефону 8 (499) 721-89-61.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое. При необходимости оказывается адресная помощь: выдаются социальные электронные сертификаты на продукты, одежду и бытовую технику.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения; межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации; проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.