Библиотека продезинфицирована, книги не пострадали

Сотрудник МЧС ЮЗАО Ольга Самсонова дезинфицирует картинную галерею в библиотеке № 187 / Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

Во вторник, 15 февраля, сотрудники МЧС Юго-Западного административного округа Москвы продезинфицировали библиотеку № 187, расположенную на перекрестке улиц Островитянова и Академика Арцибашева.

Младший сержант внутренней службы Ольга Самсонова вместе со спасателем добровольного пожарно-спасательного отряда «Спасение ПРО» Марией Вороновой приехали в библиотеку за два часа до открытия читальни — поставить вирусам заслон надо до появления первого посетителя. Дамы переодеваются в защитные костюмы и заряжают портативные распылители модели «Жук» дезинфицирующим раствором.

— «Жук» — это ранцевый баллон. Пустой он весит чуть более трех килограммов. С жидкостью, конечно, значительно тяжелее, поэтому мы привозим дезинфектор в сухом виде, в хлорных таблетках, и готовим водный раствор уже на месте. Он не вредит здоровью. Через 15 минут после обработки в зал уже можно войти посетителям, — рассказывает Ольга Самсонова.

Заведующая библиотекой Мария Рыбакова показывает спасателям, что надо обработать в первую очередь. Дезинфекция начинается прямо с самого входа — с дверной ручки.

— Каждый день в библиотеку приходят примерно 200 читателей, а всего у нас зарегистрировано около четырех тысяч человек, — говорит заведующая библиотекой Мария Рыбакова. — Кроме выдачи книг здесь работает еще 11 кружков: подготовка малышей к школе, клуб английского языка, литературные занятия и, наконец, изостудия, в которой занимаются семь групп учеников.

Девушки распыляют дезинфицирующий раствор и на выставке, где экспонируется 100 картин, и в читальном зале, и на абонементе.

В фонде библиотеки хранится более 33 тысяч книг, как старинных, раритетных, так и новейших изданий. И ни одна из них не пострадала в процессе противовирусной обработки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Крикуненко, начальник управления МЧС по Юго-Западному административному округу Москвы, полковник внутренней службы:

— Наши сотрудники продолжают дезинфицировать социально значимые объекты, которые часто посещают жители Юго-Западного административного округа Москвы. Вчера спасатели обработали более 840 квадратных метров помещений библиотеки № 187. В ближайшее время мы планируем продезинфицировать еще несколько читален, спортивных сооружений и других популярных мест досуга жителей.