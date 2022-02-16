В столице стало больше бензина от Московского НПЗ

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В 2021 году компания «Газпром нефть» на 5,3 процента увеличила производство бензина на собственных нефтеперерабатывающих заводах — Московском и Омском. На 16,5 процента вырос выпуск высокотехнологичного бензина G-Drive с октановым числом 100. В сравнении с 2020 годом на 7,9 процента увеличился суммарный объем производства дизельного топлива. Рост производства светлых нефтепродуктов стал результатом программы развития собственных НПЗ, которую продолжает компания.

Московский НПЗ начал производство экологичного судового топлива с содержанием серы ниже 0,5 процента. Его производство идет по собственной рецептуре компании.

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер пояснил:

— Мы продолжаем инвестировать в развитие наших нефтеперерабатывающих активов. В 2021 году началось строительство комплекса глубокой переработки нефти на нашем предприятии в Москве. В этом проекте участвуют ведущие российские и зарубежные производители оборудования и разработчики технологических решений. Благодаря этому комплексу столичное предприятие сможет отказаться от выпуска мазута, нарастить производство моторного топлива и получит возможность увеличить производство водорода, в том числе для транспортной системы столичного региона.