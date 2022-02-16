Свяжут линии пересадками: как ведутся работы по сооружению переходов со станций Большого кольца

Проходчики Александр Савченко (слева) и Виктор Муштуков за работой / Фото: Александр Попов / Вечерняя Москва

15 февраля в Мосметрострое рассказали о сооружении пересадок между станциями Большого кольца и радиальными направлениями городской подземки.

Открывшиеся ранее «Электрозаводская» и «Авиамоторная» пока не имеют пересадок на Арбатско-Покровскую и Калининско-Солнцевскую линии соответственно. Переходы между направлениями пока сооружаются. Работы проходят в определенное время, ведь рядом располагается действующая станция подземки, и строителям приходится выполнить две задачи — и линии связать, и пассажирам не помешать. В первую очередь по этим причинам, а также из-за плотной застройки вокруг работы приходится производить в стесненных условиях.

Так, на «Электрозаводской» размер котлована, через который ведется проходка, составляет всего 15 на 20 метров. Метростроевцы попадают в забой с помощью специального лифта. Грузы опускают краном, маневры которого в связи со стесненными условиями ограничены. Внизу за установленными для сохранения тепла воротами сооружено два ходка. По ним в будущем смогут переходить пассажиры. Между ходками, размер которых три на пять метров, уже есть проемы.

Проходка идет вручную, а буровзрывные работы из-за близости расположенных рядом станций производить запрещено.

— Строительство ведется в сложных гидрогеологических условиях и в непосредственной близости от тоннелей действующих линий, поэтому там идет круглосуточный мониторинг состояния объектов метро, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строители действуют максимально осторожно. Один ходок уже пройден, заканчиваются работы и на втором. Осложняют весь процесс подземные воды.

— Водоприток здесь достигает до 40–50 кубометров в час, — рассказывает мастер участка № 8 тоннельного отряда № 6 Александр Мамаев.

В ход идут водоотливные машины — они помогают справиться с подземной стихией.

В зоне пересадки на «Электрозаводской» уже смонтированы эскалаторы. Завершить соединение Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий планируют в конце этого года.

Горным способом сооружают и вторую пересадку, благодаря которой две «Авиамоторные» получат подземное соединение.

— По окончании работ пассажиры смогут сделать пересадку на Калининско-Солнцевскую линию, не поднимаясь на поверхность, — отметили в Стройкомплексе.

ЦИФРА

25 метров составляет глубина заложения строящегося перехода между двумя «Электрозаводскими».

КСТАТИ

Сооружение тоннеля на «Авиамоторной» разделили на три этапа проходки. Каждый из них включает предварительное закрепление грунтов, и только потом стартует проходка участка.

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