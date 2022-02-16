Время расти: какие цветы нужно сажать зимой

Фото: Pexels

Горячая пора посадок начинается для огородников задолго до весны. Об этом всегда напоминало наше издание «Ежеweekа» в рубрике «пик сезона». Мы расскажем о том, какие цветы надо сажать зимой.

Собственноручно выращенная рассада позволяет изрядно экономить. Весной кажется — да что там какие-то 35 рублей за петунию! Но — там 35, тут 35, еще и бархатцы хотелось бы купить, и лобелию... Значит, растим сами!

Для большинства цветочных культур оптимальное время посева на рассаду — март, а то и апрель. Но есть некоторые тугодумные, медленно растущие растения, которые позже сажать уже бессмысленно — у них очень длинный «шаг» от посева до цветения. И первая из этих красавиц — петуния, о которой «Ежеweekа» писала много и часто, благо этот цветок невероятно благодарно цветет и в смысле сортов представлен сегодня как никакой другой.

Хитрость же при посадке петунии одна: не надо заглублять ее семена, распределите их по поверхности грунта, смочите и следите, чтобы земля не пересыхала. Дней через десять, а то и двенадцать проклюнутся росточки. А вот при пикировке петунию лучше сразу сажать в индивидуальные горшочки. Как женщины-красавицы не любят других красавиц, так и красотка-петуния предпочитает ни с кем не соперничать.

рассада, саженцы, зелень, посадки / Фото: Pexels

Что посоветовать из новинок? Из ампельных сортов обратите внимание на петунию гибрида FotoFinish — густо усыпанные цветами побеги одного (!) растения разрастаются на клумбе до 1 метра в диаметре при высоте порядка 35 см. Палитра цветов — от белого до фиолетового. А нежно сиреневая Tumbelina Priscilla идеальна для подвесных кашпо: побеги у нее до 40 см, цветение — до морозов, цветов — невероятное количество. Кстати, они еще и источают дивный тонкий аромат.

Кстати, автор этих слов по осени унес петунию в дом, обрезал, и она вскоре зазеленела. К декабрю на ней появились бутоны. Но эксперимент до конца доведен не был — бедняжку просто забыли полить, и она этого не простила. А кто знает, может, и до весны дожила бы, как это делают вечноцветущие бегонии! Опыт их передержки дома зимой удался прекрасно — на второй год цветения они были усыпаны цветами с ранней весны. Бегонии тоже надо посадить до конца февраля.

Сеют сейчас и анютины глазки. Их мелкие семена тоже рассыпают по поверхности земли без заглубления, обильно смачивая. Постепенно семена уйдут в землю, а проростки надо будет аккуратно рассадить, но держать в прохладе — не выше 15 градусов. Возможно, для вас будет открытием разнообразие сортов, которыми «глазки» (виола) представлены на рынке — от лимонно-желтой до фиолетовой и пурпурной. Но зимуют лучше всех анютины глазки мелкоцветковые.

Конечно, имеет смысл посеять и лаванду. Вот в чем хитрость: перед посадкой ее семена нужно подержать в холодильнике! Оптимально — неделю. Но если времени на это нет, выдержите их там хотя бы сутки и посейте, смешав с песком и особенно не заглубляя, обильно спрыснув теплой водой. Особый интерес представляет лаванда широколистная французская — Педункулата. У нее изумительный яркий аромат, хотя и не такой изысканный, как у лаванды узколистной. Но широколистная хороша тем, что начинает цвести уже в апреле-мае, а в конце лета зацветает повторно. Учтите: в питомниках цены на рассаду лаванды в 2021 году колебались в пределах от 400 до 1500 рублей, а цена пакетика семян не превышала 70 рублей.

рассада, саженцы, зелень, посадки / Фото: Pexels

А вот история с размножением семенами дельфиниумов весьма непроста. Мода на этих гигантов возвращается, что неудивительно, поскольку они невероятно разнообразны по цвету, высоте, форме цветка. Но лучший способ их прорастить — посадить семена в отдельные горшочки, вывезти на дачу и... закопать в снег. Весной вы обнаружите проростки. Если такой возможности нет, сделайте то же самое, но на балконе.

Сажают в феврале и лобелию, и вербену, а также львиный зев и гвоздику.

Занимаясь посевом цветов, не забудьте о рассаде для балкона! Подробно об этом писала «Ежеweeka» № 2 за 2008 год, если у кого-то сохранился в архиве номерок — он очень пригодится, поскольку не устарел.

СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ

— Для светлых балконов хорошо подходят бегония вечноцветущая, вербена, настурция, петуния, календула, цинния, пеларгония зональная, анютины глазки, лобелия, левкой, львиный зев, маргаритки, душистый горошек, фасоль.

— Для очень солнечных балконов лучше выбрать пеларгонию плющелистную, сальвию, флокс Друммонда, агератум, голландскую или китайскую гвоздику, годецию, кобею, хмель, ипомею, пассифлору.

— Если балкон находится в тени, ваш выбор — фуксия, бархатцы, барвинок, бегония клубневая, плющи.

— Если балкон атакуют ветра — выберите агератум и вербену.