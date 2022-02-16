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Бойцы столичных студотрядов строят метро, работают с детьми, помогают врачам бороться с пандемией

Маргарита Мартовская

Общество
Бойцы столичных студотрядов строят метро, работают с детьми, помогают врачам бороться с пандемией
Участники московского отделения РСО Любовь Козлова, Илья Егоров и Софья Махнева (слева направо) трудятся в строительном, педагогическом и сервисном направлениях движения. Для ребят участие в РСО — первый шаг на карьерном пути / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

17 февраля в столице отмечают День Российских студенческих отрядов. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, где сейчас трудятся бойцы отрядов Москвы и чем они займутся в 2022 году.

Студентка Московского государственного областного университета Софья Махнева — будущий учитель. Уже год она состоит в педагогическом отряде Московского регионального отделения РСО. В прошлом году ей удалось поработать в трех лагерях Подмосковья. По словам Софьи, участие в движении позволяет ей набраться опыта для будущей профессии.

— Когда я только попала в лагерь, у меня совершенно не было опыта взаимодействия с детьми. Поэтому я стала организатором мероприятий и со стороны наблюдала за работой вожатых. В следующий раз я уже попробовала себя и в этой роли. Так я научилась работать с ребятами, поняла, как интересно организовать их досуг и образовательную программу. Все это пригодится мне в будущей работе, — поделилась Софья.

Но не только подмосковные лагеря ждут столичных вожатых, говорит руководитель педагогического направления столичного отделения РСО Анастасия Шурхай. Каждое лето бойцы отправляются в образовательные учреждения Краснодарского края, Крыма, Урала.

— Педагогическое направление самое развитое в Москве: у нас более 1000 вожатых и 28 отрядов. Как правило, ребят привлекает романтика лагерей: многие до сих пор помнят, как сами в детстве бывали там, — рассказывает Анастасия Шурхай.

Второе по количеству участников направление — строительные отряды. Там сейчас состоят около 600 столичных студентов.

— Участники строят атомные электростанции, помогают прокладывать железные дороги. Трудятся и в Москве. В 2021 году мы помогали создавать павильон атомной энергии на ВДНХ, новые станций метро, больничные корпуса, — говорит руководитель строительного направления московского РСО Вячеслав Варварин.

Последние годы в столичном отделении организации активно развивается и сервисное направление. Бойцы «фронта услуг» работают администраторами, официантами, горничными, барменами, поварами, озеленителями, аниматорами.

— Два года назад отрядов было всего два, а сейчас — 20. Как ни странно, масштабироваться нам помогла пандемия. Границы были закрыты, туристы отправились в регионы России. В гостиницах, ресторанах был большой спрос на молодые кадры, — говорит руководитель сервисного направления столичного РСО Ксения Макаренкова.

По словам Ксении, в 2022 году планируется обучение и трудоустройство 150 ребят.

— Акцент мы будем делать на работу в учреждениях столицы. Чтобы студенты могли зарабатывать деньги не только в летнее время, но и, по возможности, совмещать работу с учебой. К тому же в Москве большой спрос на наших бойцов: отели и рестораны часто обращаются к нам за кадрами, — добавила Макаренкова.

В 2021 году на базе Сеченовского университета был создан первый в Москве медицинский отряд «Крылья Души». 25 человек трудились санитарами, медсестрами, администраторами, работниками архива в поликлиниках Москвы и Архангельской области.

— Мы постараемся увеличить количество рабочих мест в Москве, планируем новые трудовые проекты в Чувашии, Татарстане, Башкортостане, Кемерове, — рассказала руководитель медицинского направления московского РСО Кристина Сидорова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 2021 год, в РСО задействованы более 240 000 бойцов в 74 регионах России. В столичном отделении РСО — 84 отряда. 25 из них заняты в строительстве, 28 — в педагогической деятельности, 14 — работают в сервисном направлении. Кроме того, в московском РСО есть 4 сельскохозяйственных отряда и 1 медицинский. В движении задействованы ребята из 60 образовательных учреждений столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Белокрылова, руководитель Московского отделения российских студенческих отрядов:

— Наши главные достижения 2021 года — увеличение московских участников движения до 2,5 тысячи. После пандемии, когда количество бойцов заметно снизилось, это отличный показатель. В столице впервые открылись медотряды, которые помогали врачам бороться с COVID-19. Московские вожатые стали лучшими в стране в рамках конкурса профессионального мастерства. В планах на 2022 год — активное взаимодействие с Департаментом образования и науки и Департаментом труда и соцзащиты населения Москвы. Благодаря ведомствам мы будем привлекать студентов из колледжей.

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