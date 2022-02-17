Спектакль «Гамлет Story»

Фото: АО «КРОКУС»

Сыграть Гамлета — действительно мечта любого артиста? Три Гамлета нашего времени — бизнесмен, шоумен и офицер спецслужб — однажды оказываются перед вопросом: быть или не быть?

Артисты Сергей Чонишвили, Алексей Кравченко и Сергей Шнырев примеряют на себя маску шекспировского героя. Иронично, грустно и смешно, говоря словами современных поэтов. Четвертый Гамлет — фантастический Алексей Айги со своей музыкой, скрипкой и ансамблем «4’33”». Музыка звучит со сцены почти со стадионным драйвом, заряжая зрителя своей энергией.

Действие разворачивается одновременно в трех измерениях: на сцене, в музыке и в кино. На огромном экране зритель увидит сюжет о человеке, задавшем себе однажды сакраментальный вопрос.

Уже 400 с лишним лет каждое новое поколение воспринимает шекспировского героя по-своему, меряет своим лекалом. Но в каком бы новом обличье не возрождался к жизни новый Гамлет, он всегда готов платить высокую цену за возможность быть самим собой. Об этом — новый необычный спектакль режиссера Натальи Семеновой «Гамлет Story», в котором самым дерзким образом соединились тексты Уильяма Шекспира со стихами Иосифа Бродского, Давида Самойлова, Арсения Тарковского, Бахыта Кенжеева, Бориса Рыжего…

Место: Vegas City Hall. Дата: 22 февраля 2022 года. Ссылка на сайт: https://vegas-hall.ru/afisha/gamlet-story/