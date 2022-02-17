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Компьютерная грамотность скрепит семью

Альфия Камилова

Общество
Компьютерная грамотность скрепит семью
Александр Богданов с внуком Даниилом на занятии у Максима Смирнова (справа) / Фото: Дмитрий Тибекин

«Ростелеком» совместно с компьютерной академией «ШАГ» объявил набор на очередной курс «IT-семьи»— просветительского проекта, направленного на командное обучение интернет-грамотности людей старшего возраста вместе с внуками.

Уникальная образовательная программа позволит бабушкам, дедушкам и их внукам расширить свои знания в области использования современных цифровых ресурсов.

— Сегодня невозможно обойтись без таких знаний, — говорит менеджер по маркетингу компьютерной академии «ШАГ» Максим Смирнов. — Люди привыкли общаться в мессенджерах, вести аккаунты в соцсетях, получать онлайн государственные и банковские услуги. Особое внимание наши преподаватели уделяют вопросам безопасности.

За 20 часов курса учащиеся узнают, какую информацию можно опубликовать в общем доступе, а какую лучше скрыть, как защитить гаджеты от вирусов и вредоносных программ, как избавиться от спама и негативного общения.

— Все занятия бесплатны, проходят два раза в неделю, — поясняет пресс-секретарь МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Галина Шлосберг. — И еще наш проект имеет один важный плюс — он восстанавливает связь поколений. Пожилые люди с внуками учатся взаимодействовать и поддерживать друг друга, у них появляются общие интересы, темы. По итогам первых курсов ясно, что образовательная программа полезна и важна для москвичей.

Некоторые пожилые люди, не попавшие в пилотную учебную группу, обратились к организаторам проекта с просьбой включить их в состав участников следующего потока. И получили приглашения на курс. На первое занятие шестилетний Петруша Кидяров спешит с основательной целью — они с бабушкой должны создать настоящего робота. 67-летняя Нина Илюхина энтузиазм внука не разделяет, хотя, конечно, скрывает данное обстоятельство.

Компьютерная грамотность скрепит семью Занятие курса ведёт руководитель кафедры МКА Сурков Михаил Андреевич / Фото: Дмитрий Тибекин

Грандиозные планы по совместному обучению и у другой команды, в которую входят испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов 66-летняя Людмила Носкова и ее девятилетняя внучка София Данилова.

— Я сюда хожу на программирование, — улыбается София, — уже научилась делать анимацию на компьютере. Хочу, чтобы и моя бабушка стала хакером!

— Сейчас внуки знают больше меня, — рассказывает Людмила Геннадьевна. — Хотелось бы обучиться, чтобы быть с ними на одной волне. И еще один плюс — София очень занятая девочка, ходит на гимнастику, английский. А тут у нас появятся два часа в неделю, которые мы будем проводить вместе. И на работе мне пригодится, ведь уже есть микроскопы, связанные с компьютером.

62-летний Александр Богданов уверяет, что сейчас их с 10-летним Даниилом Коршуновым компьютерная грамотность находится на одном уровне. И поэтому мужская команда решила прокачать знания.

— Мы с Даней дружим, гуляем в парке, катаемся на лыжах, — поясняет Александр Богданов. — А тут у нас будет еще и общее дело — вместе разработаем сайт.

— Если честно, я хотел бы создать свою компьютерную игру, — признается внук. — Я футбол не очень люблю, но с дедом играю, вот и он не очень любит мое приложение, но, думаю, после учебы в академии мы будем крутой командой!

Все семейные команды уже приступили к обучению, когда узнали, что по окончании курса их ждет еще один сюрприз — офлайн-соревнования. Призы и подарки от организаторов получат все участники конкурса, а победителей, занявших три призовых места, наградят дипломами и ценным подарком — колонками «Маруся».

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