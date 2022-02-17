Предвестник больших перемен

Сотрудники депо «Северное» Московского метрополитена в вагоне поезда подземки / Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

В пятничном номере «Вечерней Москвы» от 8 февраля 1935 года читатели узнали, как подземка изменила столицу.

До запуска метрополитена оставалось еще три месяца, но город уже начал меняться. Одними из первых ветры перемен подули в окна тех, кто желал обменять жилплощадь.

«Сейчас уже в газетных объявлениях об обмене комнат в качестве солидного преимущества указывается то обстоятельство, что квартира находится в районе станции метро», — писала «Вечерка».

От наблюдательного глаза сотрудника редакции, материалы которого в газете подписывались «Е. Берн», не ускользнули и другие изменения: «Людей, одетых в метрополитеновскую форму, можно уже встретить всюду — на улице, в трамвае, в кино, в театре...» Чтобы всех одеть, ударно трудилась фабрика № 2 «Москвошвея». Форму делали из синего бостона. Сотрудники метро стали похожи на военных. Даже знаки различия были как в армии.

«Обслуживающий персонал станций — начальники, дежурные и другие — имеет на воротнике малиновую окантовку, машинисты и начальники поездов — голубую, электромонтеры — желтую», — подробно разъясняла газета читателям облик работников нового предприятия. При этом электромонтеров пассажиры в метро видели очень редко. А машинисты большую часть своего рабочего времени проводили в кабине поезда.

Но не только швейная фабрика стремилась быстрее выполнить план. Не отставали и рабочие лампового завода Электрокомбината. Комсомолка Нюра Мишина, как сообщала газета, поставила мировой рекорд по вытяжке вольфрамовой нити. За девять рабочих дней она вытянула непрерывную нить длиной 26 тысяч метров. Прошлый рекорд — 19 тысяч метров — принадлежал США. Вольфрамовая нить использовалась для изготовления различных электрических ламп, которые метрополитен потреблял в громадных количествах. В частности, для сигнализации.

«Когда поезд отойдет от станции «Площадь Дзержинского» по направлению к Свердловской площади, на платформе станции «Охотный Ряд» зажжется красный сигнал: «Поезд следует», — пишет газета.

Таких сигналов и указателей на станциях подземки было решено ввести большое количество. «Пассажиры метро будут входить в наземный вестибюль станции через несколько дверей. Специальные светящиеся надписи скажут, где — «вход», где — «выход», — отмечает корреспондент «Вечерки».

В номере от 8 февраля 1935 года читателей порадовали и фотографиями наземных вестибюлей, а также подземных переходов на станциях.

ЦИФРА

13 станций метрополитена в составе первой очереди строительства первыми приняли пассажиров.

КСТАТИ

Автором логотипа метрополитена в виде буквы «М» был архитектор Иван Таранов. Вместе с женой, архитектором Натальей Быковой, они стали авторами многих проектов станций, надземных вестибюлей метро и наземных зданий, украшающих сегодня улицы столицы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Задание по проектированию облика станций метрополитена раздали ведущим архитекторам СССР. Техническое задание было сформулировано предельно лапидарно: «Станции должны быть красивыми».