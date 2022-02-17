Как появился полк Росгвардии, отвечающий за порядок в московском метро и на улицах города

Росгвардейцы Василий Огиенко, Иван Титов и Ринат Ибрагимов / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Отвечающий за порядок в столичной подземке и на улицах города полк 55-й дивизии войск Росгвардии, дислоцирующийся на Дорожной улице, обеспечивает безопасность москвичей ровно четверть века.

История его началась 4 февраля 1997 года, когда московскими властями было принято решение о создании нового полка внутренних войск, которые тогда подчинялись МВД.

— В середине 1990-х возросла уличная преступность, в связи с чем было принято такое решение ради укрепления порядка в городе, — рассказывает председатель Совета ветеранов 55-й дивизии Анатолий Додин. — Вскоре военнослужащие стали патрулировать улицы. А после серии терактов в метро бойцы полка начали дежурить и в столичной подземке. Не раз они охраняли порядок на международных соревнованиях: в 2014 году — на зимней Олимпиаде в Сочи, а в 2018-м — на чемпионате мира по футболу в Москве.

— По нашим наблюдениям, уже только одно появление людей в форме в общественных местах благоприятно сказывается на снижении преступности, — делится командир полка полковник Алексей Гончаров.

В метро военнослужащие периодически задерживают воров и наркоманов, на которых потом полиция возбуждает уголовные дела. Часто гвардейцы останавливают нетрезвых людей, которые распивают алкоголь на платформе или ругаются и пристают к прохожим.

За четверть века у полка появились свои традиции.

— Несколько лет назад мы стали проводить акцию «Служим вместе», — называет одну из них Алексей Гончаров. — Мы приглашаем в часть родителей военнослужащих, проводим их по казармам, показываем быт солдат, даем попробовать еду из столовой. И многие вопросы у родителей отпадают: ведь зачастую они волнуются, как служат их дети, в каких условиях.