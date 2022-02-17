Уехать на такси из Шереметьева теперь можно меньше чем за минуту

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Пассажиры аэропорта Шереметьево получили дополнительное удобство. Теперь дожидаться такси, вызванного в терминал D, можно менее минуты. Дело в том, что изменилась сама организация посадки для тех, кто пользуется «Яндекс Go».

До сих пор таксомоторы парковались на 2-й и 3-й линиях терминала. А сейчас, приезжая в аэропорт, таксист отмечается в системе электронной очереди. Зарегистрировавшись, он может заехать уже на первую линию терминала D и ждать заказ из аэропорта. Технология позволяет автоматически прогнозировать спрос и вызывать на первую линию водителей, когда это необходимо. В итоге автомобиль подается клиенту максимально быстро: не нужно суетиться и идти с чемоданами по пешеходным переходам в поисках вызванного авто. Второй плюс: резко сокращается холостой пробег автомобиля. Ну и наконец, машины не создают возле терминала пробку, отнимающую у всех участников движения время и нервы.

Чтобы быстро уехать с первой линии, можно заказать, например, через «Яндекс Go» поездку с любым способом оплаты: наличными, картой, а также используя баллы «Яндекс Плюса». В качестве точки А в таком случае нужно указать «Шереметьево, Терминал D», в качестве точки В — адрес, куда вы направляетесь.

Выходя из терминала, достаточно нажать кнопку «Я на месте». В приложении сразу появится информация об ожидающей машине. Останется лишь сделать несколько шагов до авто, убрать багаж и сесть в салон.

Пока столь удобная посадка доступна пользователям «Яндекс Go» только в терминале D аэропорта Шереметьево. Однако, как предполагается, она скоро появится и в других терминалах, а также в аэропорту Сочи. Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно обновить приложение до последней версии.

— Сейчас большинство такси в аэропортах Москвы ждут клиентов в специальных «отстойниках», где не нужно платить за парковку, — рассказывает председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко. — Получив заказ, водители едут к шлагбауму у терминала и уже там, за ним, ищут клиента. Обычно от вызова до посадки проходит несколько минут. Но если время до посадки меньше минуты, то всем, разумеется, удобнее.

Автоэксперт Сергей Батушев считает, что новшество следует распространить и на другие аэропорты:

— За шлагбаум, ближе к терминалу, бесплатно пускают на 15 минут. Если машин — такси и личных автомобилей, много, то возникает определенная сутолока, особенно с учетом остановки, посадки и высадки пассажиров и ограниченного времени. Если посадку в такси сделать более рациональной и технологичной, то все участники процесса выиграют.