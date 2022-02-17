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Медали ей к лицу

Андрей Объедков

Общество
Медали ей к лицу
Велогонщица Дарья Шмелева готовится к новым спортивным победам / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Накануне 8 Марта «Вечерняя Москва» побывала на тренировке призера двух Олимпиад, инструктора спортивной команды при управлении Центрального округа Росгвардии, старшего лейтенанта Дарьи Шмелевой.

В команде Росгвардии много представительниц прекрасного пола. Одна из них — велогонщица Дарья Шмелева.

— В школе я посещала секции волейбола, баскетбола, большого тенниса, — рассказывает спортсменка.— А потом за компанию с подругой пришла в велоспорт. Она позже бросила тренировки, а я занимаюсь уже 15 лет.

Когда Дарью пригласили служить в Росгвардию, она сразу согласилась.

— Если в детстве меня спрашивали: «Кем хочешь стать?», я не задумываясь отвечала — милиционером. Даже не знаю почему, — вспоминает Дарья. — Сейчас моя задача — достойно представлять войска национальной гвардии на соревнованиях.

И с этой задачей она справляется успешно. В ее копилке — олимпийское серебро из Рио и бронза из Токио, четыре раза она становилась чемпионкой мира и 12 — Европы. Сейчас Дарья готовится к отборочному циклу на летнюю Олимпиаду.

— Олимпийские бронза и серебро у меня есть, а золота для полного комплекта как раз не хватает, — улыбается спортсменка.

А пока она радуется за коллег: первую золотую медаль для России на Олимпиаде в Пекине завоевал росгвардеец Александр Большунов.

— Я знаю, насколько тяжелы олимпийские медали и как долог путь к ним, — говорит велогонщица. — Желаю всем российским спортсменам удачи!

КСТАТИ

В силовых структурах примерно четверть личного состава составляют женщины. В основном они служат в штабе, следствии, дознании, в экспертно-криминалистическом центре. А все потому, что женщины усидчивее мужчин.

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