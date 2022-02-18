Вышел на дорогу — телефон в карман

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сегодня смартфоны — практически у всех. Согласно последним исследованиям, россияне в среднем проводят в мобильных приложениях 4,3 часа в сутки! И эта цифра из года в год стремительно растет. Проблема в том, что мы пользуемся гаджетами не только дома, но и на улицах. В результате подвергаем себя и других опасности. Как решить проблему? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший предложения по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

— Еще в прошлом столетии было обнаружено влияние телефонов за рулем автомобиля на увеличение количества аварий, и, как следствие, в большинстве стран мира использование телефона во время вождения сегодня облагается штрафом, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Но в последнее время становится очевидно, что смартфоны отвлекают не только водителей, но всех участников дорожного движения. Зачастую, устремив свой взгляд на экран электронного устройства в руках, по дорогам перемещаются пешеходы, велосипедисты и пользователи других средств индивидуальной мобильности (СИМ): самокаты, ролики, гироскутеры, сигвеи. Такое нарушение внимания несет в себе немалую опасность.

В 2013 году Всемирная организация здравоохранения отметила, что для пешеходов, которые пересекают дорогу и при этом отвлекаются на разговоры по телефону, музыку или текстовые сообщения, риск быть сбитым существенно возрастает. ВОЗ призвала во всех странах проводить интенсивные кампании с целью информирования пешеходов об опасностях использования отвлекающих устройств на проезжей части. Исследование китайских ученых, изучавших в 2019 году поведение 4196 пешеходов на регулируемых перекрестках в часы пик, выявило интересные факты:

пользователи смартфонов в два раза чаще нарушают правила перехода перекрестка, чем люди без смартфона;

каждый пятый пешеход со смартфоном начинает переход с опозданием, и, как следствие, многие из них не успевают завершить переход вовремя;

12 процентов пешеходов со смартфонами пропускают зеленый свет и вынуждены ждать дольше;

61 процент пешеходов со смартфонами не смотрят по сторонам прежде, чем начать движение, в то время как среди пешеходов без смартфона этот показатель — 31 процент;

пешеходы со смартфоном перемещаются заметно медленнее, чем пешеходы без устройств.

Исследователи пришли к однозначному мнению, что использование мобильных телефонов пешеходами намного повышает риск создания аварийной ситуации.

В разных странах власти начинают обращать внимание на вред смартфонов для пешеходов на дороге. Так, в 2019 году в китайском городе Цзясин был введен штраф до 50 юань (580 рублей) за пользование мобильным телефоном и за игры и шалости при переходе дороги. В Литве с 2018 года действует закон, согласно которому пешеходы при переходе дороги должны избегать каких-либо отвлекающих внимание действий, включая использование мобильных устройств, — за это нарушение предусмотрен штраф от 20 до 40 евро (1700–3400 рублей). Еще пару примеров можно привести из США. В 2017 году в городе Гонолулу, штат Гавайи, был введен штраф за пользование смартфоном и планшетом при переходе через дорогу в размере 15–35 долларов (1100–2600 рублей) за первичное нарушение и до 99 долларов (7300 рублей) за последующие нарушения. В городе Монтклер, штат Калифорния, с 2018 года установлен штраф 100 долларов за первое нарушение и до 500 долларов за последующие.

Законодатели в разных странах видят опасность использования современных гаджетов и для велосипедистов. В июле 2019 года в Нидерландах начали штрафовать велосипедистов на 95 евро (7 900 рублей) за езду с мобильным электронным устройством в руке. За первые 6 месяцев было выписано 21 327 таких штрафов. В Израиле штраф за использование мобильного телефона во время езды на велосипеде составляет 1000 шекелей (23 300 рублей). За это же нарушение в Германии велосипедист будет оштрафован на 55 евро (4600 рублей), в Дании — на 1 000 крон (11 200 рублей), а в Бельгии — 110 евро (9200 рублей).

Наезды на пешеходов остаются большой проблемой для России. Согласно актуальным данным ГИБДД, за первые 10 месяцев 2021 года на дорогах России было совершено 27 995 ДТП из-за наезда на пешеходов, в результате которых 26 169 человек получили травмы и 2886 скончались, что составило 19 процентов от всех травмированных и 24 процента от всех погибших в ДТП соответственно. То есть почти каждая четвертая смерть на дорогах с января по октябрь 2021 года — это сбитый пешеход. Число аварий с участием велосипедистов растет в последние годы. В 2017 году было 5247 случаев, а в 2020 году зарегистрировано уже 5750 происшествий, в которых 368 человек погибли и 5364 получили травмы.

— В целях улучшения безопасности на дорогах я предлагаю в России установить штраф за пользование мобильными электронными устройствами для пешеходов при пересечении проезжей части, а также для велосипедистов и пользователей других СИМ, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Такой шаг предупредит население об опасностях использования смартфонов на дорогах. Позиция закона будет противодействовать формированию опасной привычки, особенно среди молодого поколения. Люди будут меньше отвлекаться на разговоры, текстовые сообщения, социальные сети, видеоролики и прочие занятия во время нахождения на участках повышенной опасности. Пешеходы станут быстрее переходить дорогу, что даст преимущество автомобилистам. Штрафы, взимаемые с нарушителей, предлагаем направить на обустройство более безопасных пешеходных переходов и улучшение инфраструктуры для перемещения на СИМ в городах.

В результате таких мер число аварий с участием пешеходов и велосипедистов может заметно сократиться, что привнесет свой вклад в снижение смертности и травматизма на дорогах.

Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, идею автора проекта поддерживает:

— Когда любой из участников дорожного движения отвлекается, вероятность аварии тут же возрастает, — рассуждает эксперт. — И чем быстрее человек при этом двигается, тем опасность выше. Велосипедисты и люди, скажем, на электросамокатах, обычно движутся почти так же быстро, как автомобили, если учитывать пробки. Да и пешеход, который уткнулся в экран, а при этом часто еще и в наушниках, тоже создает аварийную ситуацию: он толком не видит и не слышит, что происходит на дороге. Чтобы снизить вероятность ДТП, да, нужно вводить штрафы для всех. Другой вопрос, что для фиксации нарушений нужны не просто видеокамеры, а камеры с распознаванием лиц. Конечно, это недешево. Но подобные системы уже есть во многих городах Западной Европы и США. Пора, я думаю, внедрять их в России. Ведь у нас сегодня пытаются призвать к порядку не всех, а лишь того, кого проще найти. А именно — автомобилистов. Но ведь на проезжей части, мягко говоря, находятся не только они! А значит, и соблюдение мер безопасности не только их забота.

Игорь Налимов, президент Российского велотранспортного союза, рассуждает:

— Все участники дорожного движения должны сознавать свою ответственность друг перед другом. Средняя скорость движения велосипедиста — 17–20 км/час. Это немало, особенно если учесть, что человек часто едет по краю проезжей части, где дорожная обстановка меняется буквально каждый миг. Если велосипедист при этом держит в одной руке мобильник да еще разговаривает по нему, то обстановку на дороге он контролирует очень слабо. И это, на мой взгляд, недопустимо: ведь на проезжей части мы все зависим от действий друг друга. В общем, идею запрета пользования гаджетами на проезжей части для всех участников движения я поддерживаю. Безопасность важнее.

Для того чтобы инициатива Дмитрия Давыдова была воплощена в жизнь, необходимо внимание со стороны государства. Он надеется, что его предложение получит поддержку, как и другие его идеи.