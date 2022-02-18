Минприроды высоко оценило заботу о природе московских нефтяников

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Автоматизированная система мониторинга воздуха (АСМВ), действующая на московском НПЗ «Газпром нефти», была представлена делегации Минприроды РФ во главе с первым заместителем министра Константином Цыгановым. Об этом сообщает сайт Министерства природных ресурсов. Столичный завод запустил АСМВ в 2015 году — первым в нефтеперерабатывающей отрасли России. В 2018 году по соглашению с Росприроднадзором и Минкомсвязи НПЗ «Газпром нефти» в Москве и Омске стали пилотными площадками для разработки стандартов систем мониторинга для промышленности.

Сейчас система охватывает основные производственные объекты столичного предприятия. Датчики мониторинга установлены непосредственно на дымовых трубах и непрерывно контролируют уровень воздействия предприятия на окружающую среду. Данные в онлайн-режиме поступают в контролирующие органы.

— Столичное предприятие обладает многолетним опытом внедрения и использования подобной системы, которая поможет другим предприятиям двигаться быстрее. А также будет способствовать созданию универсальных подходов для российской промышленности в области мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, — сказал Константин Цыганов.

— Для нас было принципиально важно стать экологически открытым предприятием и показать, как изменилась экологическая ситуация благодаря модернизации и обновлению оборудования. Надеемся, что результаты нашей работы будут полезны при выработке общеотраслевых стандартов, — подчеркнул генеральный директор московского НПЗ Виталий Зубер.