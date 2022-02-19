Закрепляем вакцинацию: физические нагрузки помогут повысить уровень антител

Участники открытого турнира «Лыжня России» в парке «Красная Пресня» Сергей (слева) и Елена Пшеничниковы / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Длительные физические нагрузки умеренной интенсивности после вакцинации против гриппа или коронавируса могут усилить иммунный ответ организма. К таким выводам пришли зарубежные ученые.

С детства нам говорят: «Спорт — это здоровье». И не поспоришь — регулярные занятия физкультурой действительно способствуют поддержанию здоровья. Теперь же ученые доказали, что даже нерегулярные физические нагрузки способствуют формированию лучшего иммунного ответа после прививки.

Авторы исследования набрали несколько здоровых добровольцев, которые прошли вакцинацию от гриппа H1N1 2009 года, сезонного гриппа и коронавируса. Испытуемых разделили на три группы. В первой добровольцы не занимались физическими упражнениями сразу после вакцинации, во второй занимались 45 минут, в третьей — полтора часа.

В результате у испытуемых из третьей группы обнаружили значительное повышение уровня антител через несколько недель после вакцинации.

— Когда мы выполняем упражнения, происходит много изменений — метаболических, биохимических, нейроэндокринных, изменений в системе кровообращения. В нашем исследовании мы обнаружили, вероятно, комбинацию факторов, которые способствуют иммунному ответу, — отметила автор исследования Мэриэн Коухат.

Известны и другие факторы, влияющие на формирование хорошего иммунного ответа после вакцинации. Один из них — крепкий сон.

— Если человек недосыпает или плохо спит, то на прививку иммунный ответ будет существенно хуже, чем у группы людей, которые хорошо спят, — сказал профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

Он добавил, что полноценный сон важен для нормального функционирования иммунитета в целом. Продолжительность необходимого сна для каждого индивидуальна. Кому-то достаточно шести часов, кому-то нужно десять.

Что же касается физических нагрузок после вакцинации от гриппа и коронавируса, то это вопрос каждого конкретного случая. Пока что результаты исследования вряд ли можно расценивать как врачебную рекомендацию. Пациенты по-разному переносят прививку, у некоторых быстро поднимается температура, появляется слабость, и тогда физические нагрузки противопоказаны.

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