Сломаю замок, дорого: мошенники стали «работать» слесарями

Фото: Pixabay

В феврале участились случаи обмана москвичей со стороны банды слесарей-вымогателей. Они приезжают на ремонт дверного замка, а вместо этого портят конструкцию и требуют деньги за свои «старания». «Вечерняя Москва» узнала у юриста, как не стать жертвой мошенников.

История про мастеров-аферистов появилась на профильных форумах слесарей. После оказания «услуги» мошенники требуют с заказчика сумму выше, чем было оговорено. Если клиент отказывается платить, в ход идут угрозы. Жертвами преступников уже стали несколько москвичек пенсионного возраста. Они отдали аферистам 20–30 тысяч рублей.

Руководитель юридической компании Анастасия Стадник рекомендует: прежде чем мастер приступит к делу, зафиксируйте все договоренности. Это можно сделать, если на телефоне есть функция записи разговора, либо в переписке, с помощью уточняющих вопросов вроде: «Ремонт будет стоить 5000 рублей?» «Стоимость материалов включена в сумму?» Еще важно сфотографировать внешний вид двери до ремонта, — поясняет эксперт. — Попросите родственников или соседей присутствовать при выполнении работ. В случае возникновения спора они смогут выступить свидетелями.

Юрист подчеркивает: если мастер после ремонта требует сумму больше оговоренной — вызывайте полицию. Опишите ситуацию, в заявлении укажите, какие угрозы мастер высказывал в ваш адрес. Его могут привлечь к ответственности по статье 163 УК РФ «Вымогательство».

Если мастер испортил дверь, тоже вызывайте полицию. Правоохранительные органы помогут установить личность преступника, если самостоятельно это сделать не удалось и будет известно, к кому в дальнейшем предъявлять претензии, если в досудебном порядке урегулировать спор не выйдет, — говорит Стадник.

Юридический эксперт советует жителям обращаться в крупные и проверенные компании, а не к частным мастерам. В таком случае клиент будет защищен Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

— После получения оплаты за услугу организация обязана выдать кассовый чек. Это значит, что при необходимости к компании можно будет предъявить требования по гарантийному ремонту, — добавляет Анастасия Стадник.