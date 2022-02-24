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Культурные традиции России в Великобритании. В Лондоне завершился Российско-британский кинофестиваль

Полина Французова

Общество
Культурные традиции России в Великобритании. В Лондоне завершился Российско-британский кинофестиваль
Слева — Любовь Балагова-Кандур (организатор фестиваля SIFFA), справа — посол РФ в Великобритании Андрей Келин с супругой / Фото: Борис Хигрин

Создатель газеты «Коммерсантъ» Владимир Яковлев в перестройку хотел выпускать газету на английском, чтобы распространить влияние на зарубежную аудиторию. Спустя тридцать лет эту идею реализует в Великобритании русскоязычный деловой ресурс «Коммерсантъ UK». Издание при поддержке посольства РФ, общественных деятелей, меценатов и бизнесменов активно продвигает за рубежом русскую культуру.

Мечты сбываются

Создатель «Коммерсантъ», журналист и бизнесмен Владимир Яковлев в начале 90-х годов мечтал о том, чтобы издавать свою газету на английском языке, а также распространять ее в Америке. Как он рассказал в интервью «РИА Новости», на эту идею его вдохновила газета Moscow Guardian — версия известной британской газеты для столичных экспатов. В перестройку ее издавал на средства, которые получил под залог собственного дома, голландский журналист Дерк Сауэр. Теперь он стал медиамагнатом, создав холдинг Independent Media, а также возглавляет холдинг РБК.

В 1989 году Владимир Яковлев совместно с талантливой командой, ныне легендами российских медиа, выпустил первую газету «Коммерсантъ». Она стала голосом деловой России после перестройки. Термин «новый русский» ввели в печать журналисты «Коммерсантъ», обозначая свою целевую аудиторию. На смену надоевшим советским изданиям пришла газета, которая создавалась для читателя и в его интересах, говорившая с ним на языке нового времени.

«Коммерсантъ» внедрил принципиально новый для России формат публицистики, который определил вид современных отечественных деловых СМИ. Из еженедельной газеты «Коммерсантъ» за тридцать лет вырос в одну из самых влиятельных медиаструктур в стране с популярным сайтом, собственной радиостанцией, еженедельными и ежемесячными изданиями, в числе которых с 2009 года легендарный журнал «Огонек». С февраля 2009 года «Коммерсантъ UK» издается в Великобритании. В лихие 90-е «Коммерсантъ» на английском так и не вышел, но совсем скоро, уже этой весной, он может появиться благодаря редакции «Коммерсантъ UK». Это ведущее деловое издание Великобритании на русском языке, выходящее два раза в неделю тиражом 10–20 тысяч экземпляров. Газета распространяется в бизнес-центрах, ресторанах, театрах, клубах, торговых центрах и супермаркетах.

Культурные традиции России в Великобритании. В Лондоне завершился Российско-британский кинофестиваль Слева — посол РФ в Великобритании Андрей Келин, напротив — управляющий «Коммерсант UK» Сергей Арчаков / Фото: Борис Хигрин

В интернете аудитория «Коммерсантъ UK» перевалила за 500 тысяч. Сайт газеты каждый месяц посещают 60 тысяч человек, а в «Фейсбуке» издание имеет более 140 тысяч подписчиков. Главный редактор «Коммерсантъ UK» Ксения Дьякова-Тиноку, выпускница факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, сценарист, занимала пост главного редактора газеты «Англия», публиковалась в «Известиях», работала репортером британского Finbuzz — издания о финансах и инвестициях на русском и английском языках. «Коммерсантъ UK» участвует в жизни британского русскоязычного бизнес-сообщества и поддерживает мероприятия, направленные на популяризацию русской культуры в Великобритании. Одно из недавних крупных культурных событий, информационным спонсором которого выступил «Коммерсантъ UK», стал XI Российско-британский сочинский международный кинофестиваль (Sochi International Film Festival&Awards, SIFFA). Издание анонсировало программу фестиваля, освещало этапы его проведения и итоги, опубликовало несколько интервью с основательницей и президентом SIFFA Любовью Балаговой-Кандур.

Любовь Балагова-Кандур — поэтесса и киносценарист из Кабардино-Балкарии, жена голливудского кинорежиссера, писателя, композитора и продюсера Мухадина Кандура. Она больше 20 лет живет в Англии и участвует в жизни мировой культурной элиты. Организовать первый SIFFA Любовь Балагова-Кандур решила в 2016 году, чтобы с помощью кинофестиваля напомнить об огромном вкладе России в развитие мировой культуры и духовности. Русские фильмы и музыка говорят сами за себя — их лишь надо продемонстрировать широкой аудитории. С этой задачей SIFFA с успехом справляется одиннадцатый раз подряд.

Будущее гуманитарных связей

18 февраля 2022 года в резиденции посла России в Великобритании Андрея Келина состоялось закрытие XI SIFFA. На мероприятии присутствовали Ксения Дьякова-Тиноку и Сергей Арчаков, управляющий «Коммерсантъ UK», бизнесмен. Российское посольство в Великобритании продвигает русское кино, чтобы расширить горизонты восприятия между странами, создать общую позитивную атмосферу и развивать двусторонние культурные обмены. Прием в посольстве стал торжественным завершением XI SIFFA. Гости, среди которых были видные деятели культуры России и Великобритании, прошли по красной дорожке, отпраздновали завершение фестиваля и вручение статуэтки «ИРИДА».

SIFFA стартовал еще в начале ноября прошлого года в онлайн-формате в Сочи, а завершился в этом феврале в Великобритании. Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры РФ, российского политика, члена Совета Федерации Арсена Канокова и Фонда Антропова. Базировался фестиваль в городе-побратиме Сочи Челтнеме, который считается культурным центром страны. Мероприятия SIFFA также прошли в Лондоне, Кембридже и курортном Бродстерсе. Публике представили не только российское, но и казахское кино. Состоялись 6 кинопоказов, два из которых оказались премьерными для Великобритании.

Культурные традиции России в Великобритании. В Лондоне завершился Российско-британский кинофестиваль Любовь Балагова-Кандур, организатор фестиваля SIFFA (справа), и главный редактор «Коммерсант UK» Ксения Дьякова-Тиноку / Фото: Борис Хигрин

Дополнительно демонстрировались легендарные картины советского кинематографа: «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Курьер» Карена Шахназарова и «Ко мне, Мухтар!» Семена Туманова. Фестиваль SIFFA собирал полные залы, несмотря на пандемию. Британскому зрителю интересно русское и казахское кино как альтернатива привычному, тщательно отфильтрованному информационному пространству, взгляд на жизнь с совершенно иного угла.

Особый интерес вызвал главный призер фестиваля — якутский фильм «Тыгын Дархан» режиссера Никиты Аржакова, который лично получил статуэтку «ИРИДА» на приеме в посольстве России. Организаторы фестиваля считают, что успех картины обеспечила самобытность и искренность фильма, которыми не избалован британский зритель. Такое кино раскрывает культурное и этническое разнообразие России в доступной форме, пояснила Любовь Балагова-Кандур.

В рамках SIFFA в выставочном центре Челтнема Chapel Arts открылись экспозиции раритетных афиш советских фильмов, которые знакомы британскому зрителю, и картин зеленоградской художницы, автора масштабного лондонского арт-проекта Анастасии Руссы. Вместе с показами кино прошли музыкальные выступления, состоялась публичная встреча якутских режиссеров и продюсеров со зрителями, организован детский праздник. Фестивалю традиционно помогали волонтеры, в числе которых студенты вузов Оксфорда, Кембриджа и Челтнема, а также Лондонской киношколы (British Film School). Учащиеся ВГИК им. С. А. Герасимова проходили практику на фестивале. Знакомя созревающих деятелей кино между собой и приобщая иностранных студентов к русской культуре, организаторы SIFFA делают мощный вклад в будущее гуманитарных связей Великобритании и России. В эпоху интернета кино не утратило влияния на массовое сознание, а лишь нарастило мощь, став доступнее. Русские фильмы завоевывают британские сердца.

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